Сборная Узбекистана по футболу вырвала ничью в матче с Таиландом в 1/8 финале Кубка Азии. Встреча, прошедшая 30 января в Катаре, завершилась со счётом 2:1.

Капитан национальной команды, полузащитник Отабек Шукуров пропустил игру из-за болезни. У него была повышенная температура из-за гриппа. В старте вышли полузащитники Диёр Холматов и Азизбек Тургунбоев, который забил гол в прошлой игре с Австралией.

Узбекистанцы владели преимуществом с первых минут и организовали несколько атак, которые могли завершиться голом. Остон Урунов и Аббосбек Файзуллаев не смогли воспользоваться созданными моментами.

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На 37-й минуте Узбекистан открыл счёт. Азизбек Тургунбоев принял мяч грудью после длинного навеса Диёра Холматова и в касание точно пробил по воротам. Это был первый пропущенный гол Таиланда в этом турнире.

На 58-й минуте Сарачат Супачок после комбинации с товарищами по команде поразил ворота узбекистанцев из-за пределов штрафной. Вратарь Уткир Юсупов не смог отразить удар.

На 65-й минуте Аббосбек Файзуллаев снова вывел Узбекистан вперёд. На подступах к штрафной он принял мяч от Джалолиддина Машарипова и направил мяч в угол ворот. Это его второй гол на азиатском первенстве.

Таким образом, Узбекистан вышел в 1/ 4 финала Кубка Азии, где встретится с Катаром 3 февраля в 20:30.

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кубок азии 2023 года, таиланд, футбол

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кубок азии 2023 года, таиланд, футбол

кубок азии 2023 года, таиланд, футбол

кубок азии 2023 года, таиланд, футбол

кубок азии 2023 года, таиланд, футбол

кубок азии 2023 года, таиланд, футбол

кубок азии 2023 года, таиланд, футбол

кубок азии 2023 года, таиланд, футбол

кубок азии 2023 года, таиланд, футбол

кубок азии 2023 года, таиланд, футбол

кубок азии 2023 года, таиланд, футбол

кубок азии 2023 года, таиланд, футбол

кубок азии 2023 года, таиланд, футбол

кубок азии 2023 года, таиланд, футбол

кубок азии 2023 года, таиланд, футбол

кубок азии 2023 года, таиланд, футбол

кубок азии 2023 года, таиланд, футбол

кубок азии 2023 года, таиланд, футбол

кубок азии 2023 года, таиланд, футбол

кубок азии 2023 года, таиланд, футбол

кубок азии 2023 года, таиланд, футбол

кубок азии 2023 года, таиланд, футбол

кубок азии 2023 года, таиланд, футбол

кубок азии 2023 года, таиланд, футбол

кубок азии 2023 года, таиланд, футбол