Сборная Узбекистана по футболу вырвала ничью в матче с Таиландом в 1/8 финале Кубка Азии. Встреча, прошедшая 30 января в Катаре, завершилась со счётом 2:1.

Капитан национальной команды, полузащитник Отабек Шукуров пропустил игру из-за болезни. У него была повышенная температура из-за гриппа. В старте вышли полузащитники Диёр Холматов и Азизбек Тургунбоев, который забил гол в прошлой игре с Австралией.

Узбекистанцы владели преимуществом с первых минут и организовали несколько атак, которые могли завершиться голом. Остон Урунов и Аббосбек Файзуллаев не смогли воспользоваться созданными моментами.

На 37-й минуте Узбекистан открыл счёт. Азизбек Тургунбоев принял мяч грудью после длинного навеса Диёра Холматова и в касание точно пробил по воротам. Это был первый пропущенный гол Таиланда в этом турнире.

На 58-й минуте Сарачат Супачок после комбинации с товарищами по команде поразил ворота узбекистанцев из-за пределов штрафной. Вратарь Уткир Юсупов не смог отразить удар.

На 65-й минуте Аббосбек Файзуллаев снова вывел Узбекистан вперёд. На подступах к штрафной он принял мяч от Джалолиддина Машарипова и направил мяч в угол ворот. Это его второй гол на азиатском первенстве.

Таким образом, Узбекистан вышел в 1/ 4 финала Кубка Азии, где встретится с Катаром 3 февраля в 20:30.

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