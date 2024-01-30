Средняя плотность населения Узбекистана на 1 января 2024 года составила 82 человека на квадратный километр. Это на 1,8 человека больше, чем годом ранее — 80,2 человека. Об этом в своём отчёте сообщило Агентство статистики при президенте.

Для сравнения: на начало 2011 года плотность населения в стране составляла 64,9 человека, к 2016-му она превысила 70 и составила 70,3 человека, на начало 2020 года она достигла 75,5 человека на квадратный километр.

Источник: Агентство статистики.

В разрезе регионов наибольшая плотность населения отмечается в Ташкенте — 6787,5 человека. В Андижанской области эта цифра составляет 789,4 человека, Ферганской — 600,8, Наманганской — 412,1, Хорезмской — 329,9, Самаркандской — 251, Сырдарьинской — 213,6, Ташкентской — 201,6.

Менее 200 человек на квадратный километр проживает в Сурхандарьинской области — 143,1, Кашкадарьинской — 124,6, Джизакской — 71,1, Бухарской — 50,8. Самые низкие показатели у Каракалпакстана — 12 и Навоийской области — 9,7.

По численности постоянного населения самыми крупными являются Самаркандская и Ферганская области, где население превышает 4 миллиона (во второй области эта отметка была пройдена в 2023 году): 4 миллиона 208,5 тысячи (11,4% всего населения Узбекистана) и 4 миллиона 61,5 тысячи (11%), соответственно.

Далее следуют Кашкадарьинская — 3 миллиона 560,6 тысячи, Андижанская — 3 миллиона 394,4 тысячи, Наманганская — 3 миллиона 66,1 тысячи и Ташкентская области — 3 миллиона 51,8 тысячи. Постоянное население Ташкента на начало года составило 3 миллиона 40,8 тысячи человек.

Менее 3 миллионов человек зарегистрировано в Сурхандарье — 2 миллиона 877,1 тысячи, Бухарской области — 2 миллиона 44 тысячи и Каракалпакстане — 2 миллиона 2,7 тысячи.

Менее 2 миллионов числятся в Джизакской — 1 миллиона 507,4 тысячи, Навоийской — 1 миллиона 75,3 тысячи и Хорезмской областях — 1 миллион 995,6 тысячи. Меньше всего численность населения в Сырдарьинской области — 914 тысячи человек.

Источник: Агентство статистики.

Ранее «Газета.uz» писала, что численность постоянного населения Узбекистана на 1 января 2024 года составила 36 миллионов 799,8 тысяч человек. Общий прирост за год составил 774,9 тысячи человек, или 2,2%.

Постоянное население — это население, постоянно проживающее в конкретном населённом пункте или районе на момент регистрации, в том числе те, кто постоянно зарегистрирован в данном регионе, но временно не проживает.