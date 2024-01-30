Правительство Великобритании намерено запретить продажу одноразовых электронных сигарет на фоне роста популярности вейпинга среди молодёжи. Об этом сообщается на сайте правительства Соединённого Королевства.
Помимо этого, будут введены ограничения на вкусы вейпов, а производителей обяжут выпускать их в менее привлекательной визуальной упаковке. Кроме того, вейпы нельзя будет выставлять на видное место на прилавках магазинов и размещать рядом с продуктами, которые нравятся детям, такими как сладости.
Британское правительство также введёт новые штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним и запретит продажу никотиновых паучей лицам младше 18 лет.
Продажа вейпов или табака в Британии лицам младше 18 лет является незаконной, но, по данным правительства, за последние три года количество детей, употребляющих вейпы, утроилось. В настоящее время 9% британцев в возрасте от 11 до 15 лет курят вейпы, говорится в сообщении.
В правительстве также подчеркнули, что планируемый запрет также положительно повлияет на окружающую среду. Каждую неделю в стране выбрасывается пять миллионов одноразовых вейпов.
- Указанные меры — часть масштабного плана британских властей по снижению табакокурения в стране, о котором было объявлено в октябре прошлого года. В частности, правительство намерено запретить продажу табачных изделий всем, кто родился после 1 января 2009 года и позже.
- Запрет на курение для будущих поколений ранее намеревалась ввести и Новая Зеландия. Однако в ноябре 2023 года новое правительство страны отказалось от этого закона, чтобы не лишаться доходов, получаемых с продажи сигарет.
- В декабре 2023 года Всемирная организация здравоохранения призвала принять срочные меры по контролю над распространением электронных сигарет, в том числе запретить ароматизированные вейпы. По данным ВОЗ, дети в возрасте 13−15 лет употребляют электронные сигареты чаще, чем взрослые.