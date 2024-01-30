Нишанский районный суд по уголовным делам Кашкадарьинской области 29 января вынес приговор в отношении 49-летнего блогера Абдулхакима Абжалилова, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе областных судов.

Согласно решению суда, руководитель ООО «Achchiq haqiqat» («Горькая правда») и администратор одноимённого Telegram-канала признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» части 2 статьи 165 Уголовного кодекса Узбекистана (вымогательство, совершённое повторно или опасным рецидивистом по предварительному сговору группой лиц). Преступление было совершено в Кашкадарье.

Мужчина приговорён к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он обязан выплатить в качестве компенсации 1 млн сумов одному из двух потерпевших.

Стороны имеют право подать апелляционную жалобу и протест в Кашкадарьинский областной суд.