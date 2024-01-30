Суд в Пакистане 30 января приговорил бывшего премьер-министра Имрана Хана к 10 годам тюремного заключения по делу о разглашении государственной тайны, сообщает BBC.

Согласно обвинению, Хан обнародовал содержание секретной телеграммы, отправленной послом Пакистана в Вашингтоне правительству в Исламабаде. Он принёс этот документ на митинг уже после отстранения с поста премьера и назвал его доказательством того, что его отставка была результатом иностранного заговора.

Это уже второй за полгода приговор экс-главе пакистанского правительства. В августе 2023 года Имрана Хана признали виновным в коррупции и приговорили к трём годам лишения свободы. На фоне суда над политиком в стране прошли масштабные протестные акции.

Сам Хан называет все обвинения против него политически мотивированными. Партия бывшего премьера «Техрик-е-Инсаф» намерена оспаривать приговор.

Вместе с Ханом к 10 годам тюрьмы также приговорили экс-министра иностранных дел Пакистана Шаха Мехмуда Куреши, пишет BBC.