Суд в Пакистане 30 января приговорил бывшего премьер-министра Имрана Хана к 10 годам тюремного заключения по делу о разглашении государственной тайны, сообщает BBC.
Согласно обвинению, Хан обнародовал содержание секретной телеграммы, отправленной послом Пакистана в Вашингтоне правительству в Исламабаде. Он принёс этот документ на митинг уже после отстранения с поста премьера и назвал его доказательством того, что его отставка была результатом иностранного заговора.
Это уже второй за полгода приговор экс-главе пакистанского правительства. В августе 2023 года Имрана Хана признали виновным в коррупции и приговорили к трём годам лишения свободы. На фоне суда над политиком в стране прошли масштабные протестные акции.
Сам Хан называет все обвинения против него политически мотивированными. Партия бывшего премьера «Техрик-е-Инсаф» намерена оспаривать приговор.
Вместе с Ханом к 10 годам тюрьмы также приговорили экс-министра иностранных дел Пакистана Шаха Мехмуда Куреши, пишет BBC.
- В производстве против экс-премьера находятся ещё более чем 150 судебных дел. В числе выдвинутых против него обвинений — неуважение к суду, терроризм и подстрекательство к насилию, уточняет AP.
- Приговор вынесли за восемь дней до парламентских выборов в Пакистане. Хану запрещено участвовать в них из-за судимости. При этом политик остаётся «мощной политической силой» в стране благодаря поддержке последователей и направленной против истеблишмента риторике, отмечает агентство.
- Имран Хан занимал должность премьер-министра Пакистана с 2018-й по 2022 год. Он стал первым главой правительства в истории Пакистана, отстранённым от власти при помощи вотума недоверия в парламенте.