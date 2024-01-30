Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец на пресс-конференции 29 января прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Кубка Азии против Таиланда. Игра пройдёт 30 января (вторник) в 16:30.





«Касательно предстоящего матча — ничего особенного. У нас было 7 дней [на отдых и подготовку], может быть, слишком много дней между двумя играми. Мы все готовы, игроки готовы», — сказал он.

Наставник также высказался о травмах игроков сборной. По его словам, у выбывших игроков тяжёлые травмы, из-за чего они не смогли бы восстановиться за эту неделю.

«Первые три игры мы играли довольно хорошо. Но, как я говорил до турнира, мы будет исходить из каждой игры. Завтра нас ждёт очень сложная встреча. Таиланд пока не пропустил ни одного гола (нулевые ничьи с Оманом и Саудовской Аравией и победа над Кыргызстаном 2:0), они хорошо организованы, хорошо прессингуют соперника. Игра против этой команды не означает, что нам повезло с жеребьёвкой против Таиланда», — заявил специалист.

Он отметил, что некоторые важные игроки сборной не могут помочь из-за травм, все остальные готовы к матчу.





Полузащитник Одилжон Хамробеков заявил, что турнир вступил в самую напряжённую фазу, и поздравил все команды, вышедшие в плей-офф. «Завтра нас ждёт интересный матч против хорошо организованной команды. Как сказал наш тренер, мы готовы к матчу», — подчеркнул он.

Футболист также прокомментировал вопрос о «сравнительно лёгкой жеребьёвке» по сравнению с предыдущими турнирами, когда в 2015 году Узбекистан встречался с Южной Кореей (0:2) в четвертьфинале, а в 2019 году — с Австралией в 1/8 финала (0:0 в основное время, 2:4 по пенальти).

«В первую очередь, мы думаем только о предстоящей игре против Таиланда. Пока неизвестно, кто будет следующим соперником после Таиланда (позже выяснилось, что это будет Катар — ред.). Вчерашние игры показывают, что в одной игре любая команда может добиться результата против любого соперника. Думаю, что большинство экспертов и журналисты считали ОАЭ фаворитом, но в итоге победил Таджикистан. Я их поздравляю. Мы прибыли сюда, чтобы добиться максимально хорошего результата», — заявил он.

По его словам, защитник Хусниддин Аликулов, получивший серьёзную травму, вернулся в расположение своего клуба «Ризеспор». Остальные травмированные игроки пока остаются с командой, поскольку есть шанс, что они могут восстановиться и помочь сборной в следующих этапах турнира.

«Таиланд пока не пропустил ни одного гола, а это говорит, что команда хорошо защищается. Не думаю, что у игроков будут проблемы с физическим состоянием, обе команды будут находиться на поле в одинаковых условиях. Тот, кто будет играть организованно и дисциплинированно, добьётся хорошего результата. Мы работаем над решением проблем в атаке», — сказал Хусниддин Аликулов. Напомним, в предыдущей игре нападающий Игорь Сергеев получил серьёзную травму, ему потребуется операция.





Главный тренер сборной Таиланда Масатада Иши назвал Узбекистан «очень сильной командой, которой опасно оставлять свободные зоны». «Мы не можем допустить этого. В играх группового этапа наш вратарь и линия защиты сыграли отлично. Однако сейчас мы в в 1/8 финала. Уровень совершенно другой. В матче с Узбекистаном мы будем действовать иначе, чем в групповых матчах», — отметил он.