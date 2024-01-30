Документальный фильм «Мечтатели» компании BWG Production, повествующий об истории джадидизма и приверженцах этого реформаторского движения, победил в номинации «лучший исторический фильм декабря» на фестивале World Film Festival в Каннах.

World Film Festival — это фестиваль независимого мирового кино. Ежемесячно на него присылаются сотни фильмов. Члены жюри — профессионалы в области кинематографии — выбирают лучшие фильмы месяца. По итогу 12 месяцев жюри отбирает, как правило, от трёх до пяти лучших фильмов по номинациям. Ленты выходят в финал фестиваля, который проходит летом.

Таким образом, победив в номинации «лучший исторический фильм декабря», лента «Мечтатели» получила возможность побороться за звание «фильма года».

В составе жюри вошли музыкальный и кинопродюсер Марк Берри, который сотрудничал Полом Маккартни, Дэвидом Боуи, Duran Duran, Drake и другими, Джим Ригель, трёхкратный обладатель «Оскара» за визуальные эффекты к «Властелину колец», а также известный в киноиндустрии работой над лентами «Годзилла», «Анна и Король», «102 далматинца», «Звёздный путь: Восстание», и Стивен Кастор, продюсер, режиссёр, со-основатель Rocket Science 3D, работавший над фильмами «Конан Варвар», «Хроники Нарнии», «Путешествия Гулливера», «Человек-Паук. Нет пути домой».

Режиссёр фильма Руслан Салиев в комментарии корреспонденту «Газеты.uz» назвал победу в номинации беспрецедентной.

«Фильм „Легенды узбекского танца“ получил две премии на этом фестивале несколько лет назад, но тогда фестиваль был ещё молодым и набирал обороты. Сегодня World Film Festival в Каннах — один из самых весомых независимых фестивалей в регионе, и беспрецедентным я считаю то, что состав жюри, который в этом году ошеломляет своей компетентностью и профессионализмом в киноиндустрии, отдаёт предпочтение фильму из Узбекистана об „исторической боли“ нации, которая, по-видимому, откликается и у зарубежного зрителя, потому что боль и несправедливость интернациональны», — сказал режиссер.

В своей номинации фильм «Мечтатели» обошёл английскую ленту The Shamrock Spitfire, которая повествует об ирландском лётчике-истребителя Брендане «Пэдди» Финукейне, ставшим самым молодым командиром Королевских ВВС времён Второй мировой войны.

«Мы всей командой чувствуем радость от победы в ежемесячном соревновании, но верим в победу по итогам года и мечтаем, чтобы картину показали в Cineum Cannes для широкой аудитории, ведь наша цель — чтобы о нашей стране, её культуре, истории узнало как можно больше людей по всему миру», — выразил надежду Руслан Салиев.