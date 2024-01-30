Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 29 января затронул вопрос высокой себестоимости нового жилья в Узбекистане.

По его словам, стоимость 1 кв. м новой квартиры в Ташкенте доходит до 25 млн сумов ($2027), а в областных центрах — до 8−10 млн сумов. Президент объяснил это недостаточным доступом строительных компаний к финансовым ресурсам, а «те, что есть, очень дорогие». Самые дешёвые кредиты варьируются в пределах 20−22%, но займы предоставляли и по ставке 28% годовых.

«В результате на кого падает нагрузка? На наш народ. Из-за отсутствия ресурсов строители привлекают средства населения и оформляют их в качестве дольщиков. В таких условиях мы видим, что наши люди остаются незащищёнными перед некоторыми недобросовестными застройщиками», — заявил глава государства.

Кроме того, согласно действующему законодательству, ипотечные кредиты запрещено предоставлять на покупку квартир без кадастровых документов. Президент считает, что пришло время изменить подходы Компании по рефинансированию ипотеки Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев поручил вице-премьерам Джамшиду Кучкарову и Ачилбаю Раматову в течение месяца внести предложения по созданию Фонда поддержки ипотеки, изучив передовой зарубежный опыт, а также привлечь туда 200 млн долларов средств.

Перед Кучкаровым и первым заместителем министра по строительству и ЖКХ Шерзодом Хидоятовым поставлена задача в течение месяца на правовой основе упорядочить участие населения в жилищном строительстве в качестве дольщиков и увеличить оборотный капитал строительных компаний.

«Тогда будет справедливо. И застройщики, и население будут нами довольны», — сказал глава государства.

В 2024 году планируется построить 1800 домов на 80 тысяч квартир, а также довести число массивов «Новый Узбекистан» с 38 до 45.

Ранее Центральный банк в своём обзоре сообщил, что число сделок купли-продажи недвижимости в Узбекистане в 2023 году выросло на 4,4%. Высокому спросу, по данным регулятора, способствует востребованность ипотеки. Новостройки выросли в цене на 26,9%, жилье на вторичном рынке — на 23%. Цены за аренду жилья стабилизировались, снизившись на 1%.