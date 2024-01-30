По всему Узбекистану оцифрованы 254 162 505 деревьев старше пяти лет, сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

Эти меры принимаются в рамках паспортизация деревьев в Ташкенте в тестовом режиме. Она проводится в три этапа:

на первом производится аэрокосмическая съёмка зелёных насаждений;

на втором — создаётся база данных с указанием типа, возраста, высоты, состояния и координат местоположения деревьев;

на третьем этапе каждому дереву присваивается идентификационный номер и создаётся паспорт на электронной платформе «Яшил макон».

В рамках первого этапа была определена площадь зелёных насаждений во всех регионах. Фотографии, сделанные со спутников, были обработаны через геоинформационную систему.

Затем эти данные изучили в Минэкологии вместе с Научно-исследовательский институтом окружающей среды и природоохранных технологий. Были определены координаты зелёных насаждений, количество деревьев и кустарников в них, а также создана цифровая карта с помощью спутниковых снимков, дистанционного зондирования, геоинформационных систем и технологий искусственного интеллекта, говорится в сообщении. Для этого был изучен опыт таких стран, как США, Канада, Китай, Индия, Австралия, Россия, Германия и Япония.

На втором и третьем этапах инспекторы Минэкологии проводят работы на местах. На электронной площадке «Яшил макон» внедрён реестр деревьев, куда с помощью специальных планшетов вносится информация о типе, диаметре, состоянии, координатах дерева, его фото и организация, ответственная за него.

За результатами регистрации деревьев можно следить на сайте yashilmakon.eco. Кроме того, для паспортизации деревьев в Ташкенте закупаются 100 комплектных устройств. Комплект включает приёмники и базовые станции спутниковой системы навигации (GNSS) для определения наиболее точной локации дерева, лазерный дальномер, планшеты и программное обеспечение Field map.