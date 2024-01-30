Руководителем информационного агентства «Дунё» при Министерстве иностранных дел Узбекистана назначен Омонулла Лутфуллаевич Файзиев, сообщило УзА.

Омонулла Файзиев родился в 1985 году. Окончил бакалавриат (2007 год) и магистратуру (2009) в Узбекском университете мировых языков, а также Академию государственного и общественного строительства при президенте Узбекистана (2012).

По специальности журналист-международник, магистр международных экономических отношений.

В системе МИДа работает с 2020 года. Ранее работал в газете «Халк сузи».