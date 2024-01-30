Компания Neuralink впервые вживила в мозг человека имплант, позволяющий с помощью мысли управлять компьютером. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск в X (бывший Twitter).

«Вчера первый человек получил имплант от Neuralink и хорошо восстанавливается. Первоначальные результаты показывают многообещающее обнаружение нейронных спайков», — написал Маск. Других подробностей он не привел.

Бизнесмен отметил, что первый продукт Neuralink получил название Telepathy («Телепатия»). По его словам, Telepathy позволяет «просто подумав», управлять телефоном или компьютером, а через них «практически любым устройством». Первое время технология будет доступна только для пользователей, потерявших возможность пользоваться собственными конечностями.

«Представьте себе, если бы Стивен Хокинг мог бы общаться быстрее, чем наборщик текста или ведущий аукциона. В этом и есть наша цель», — пояснил Маск.

Согласно описаниям на сайте Neuralink, операцию на мозге проводит робот. Он вживляет чип с 1024 электродами, распределённых по 64 тончайшим нитям. Имплант питается от небольшой батареи, заряжаемой по беспроводной сети от компактного зарядного устройства.

Чип с датчиками вживляется в ту область мозга, которая, как отмечает Neuralink, контролирует «намерение осуществить движение». Устройство улавливает сигналы мозга и передаёт их на внешнее устройство, которое расшифровывает это намерение.