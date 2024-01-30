Компания Neuralink впервые вживила в мозг человека имплант, позволяющий с помощью мысли управлять компьютером. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск в X (бывший Twitter).
«Вчера первый человек получил имплант от Neuralink и хорошо восстанавливается. Первоначальные результаты показывают многообещающее обнаружение нейронных спайков», — написал Маск. Других подробностей он не привел.
Бизнесмен отметил, что первый продукт Neuralink получил название Telepathy («Телепатия»). По его словам, Telepathy позволяет «просто подумав», управлять телефоном или компьютером, а через них «практически любым устройством». Первое время технология будет доступна только для пользователей, потерявших возможность пользоваться собственными конечностями.
«Представьте себе, если бы Стивен Хокинг мог бы общаться быстрее, чем наборщик текста или ведущий аукциона. В этом и есть наша цель», — пояснил Маск.
Согласно описаниям на сайте Neuralink, операцию на мозге проводит робот. Он вживляет чип с 1024 электродами, распределённых по 64 тончайшим нитям. Имплант питается от небольшой батареи, заряжаемой по беспроводной сети от компактного зарядного устройства.
Чип с датчиками вживляется в ту область мозга, которая, как отмечает Neuralink, контролирует «намерение осуществить движение». Устройство улавливает сигналы мозга и передаёт их на внешнее устройство, которое расшифровывает это намерение.
- Neuralink — это проект Илона Маска, который стартовал в 2016 году. В 2019 году компания представила прототип чипа, соединяющего мозг с компьютером. Спустя два года Neuralink показала видео с обезьяной, играющей в видеоигры «силой мысли». В сентябре 2023 года Neuralink заявила, что получила разрешение от регулятора США на проведение первого клинического исследования на человеке.
- В 2022 году Reuters писало, что против Neuralink было открыто федеральное расследование за потенциально жестокое обращение с животными при попытке разработать имплантат для людей. По данным агентства, в ходе опытов компания по меньшей мере убила около 1500 животных. Источники внутри Neuralink рассказали журналистам, что к излишней смертности привели в том числе ошибки в экспериментах из-за требования Маска ускорить разработку.