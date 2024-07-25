В январе-июне 2024 года объём трансграничных денежных переводов в Узбекистан вырос на 25%. Об этом на пресс-конференции 25 июля сообщил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Объём денежных переводов составил 6,5 млрд долларов (в январе-июне 2023 года было 5,2 млрд долларов). Это более чем в два раза выше предварительных прогнозов Центробанка в декабре и апреле (ожидалось 11−12% вместо текущих 25%).

По его словам, продолжается расширение географии трудовой миграции и диверсификация денежных поступлений. В частности, доля России сократилась с 81−82% в 2022 году до 77% — 4,95 млрд долларов.

«Наблюдается снижение [из России], мы это видим в количестве денежных переводов. Мы видим не только сумму, но и на какую сумму и какое количество транзакций совершается, там тоже наблюдается снижение», — заявил Мамаризо Нурмуратов.

Поступления из Казахстана выросли до 347 млн долларов, из США — 271 млн (+43%), Южной Кореи — 267,3 млн долларов (+90%). Кроме того, увеличился приток денежных переводов из Германии (+64%) и Польши (+93%).

Напомним, что по итогам 2022 года доля России в денежных переводах составляла около 87%, а в 2023 году снизилась до 78%.

В конце прошлого года Всемирный банк отмечал постепенное снижение объёма денежных переводов из России в Узбекистан. Это объясняли сокращением числа узбекистанских трудовых мигрантов в РФ, укреплением курса сума к рублю, а также ростом инфляции в России.

Напомним, в январе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил организовать подготовку около 100 тысяч граждан страны для трудоустройства в зарубежных странах за счёт организованного набора. Позднее Агентство по внешней трудовой миграции объявило набор на 50 тысяч вакансий для работы в Германии, а также в Южную Корею, Польшу, Великобританию и другие страны. Вводятся и новые меры по поддержке и подготовке трудовых мигрантов.