Узбекистан планирует купить китайские электрические машины скорой помощи за 150 млн долларов. Об этом говорится в сюжете телеканала «Узбекистан 24».

На инвестиционном форуме на прошлой неделе в Шэньчжене Министерство здравоохранения Узбекистана, Торгово-промышленная палатой Китая и Henan Costar Group подписали соглашение о покупке электромобилей для службы скорой помощи.

«На одной зарядке автомобиль сможет проехать более 450 км и считается экологичным. Здесь есть все для оказания реанимационной помощи пациенту, у электромобилей также длительный срок эксплуатации», — сказал директор Республиканского центра скорой медицинской помощи Абдувохиджон Гафуров.

Китайские электромобили будут закуплены на инвестиционной основе после прохождения испытаний в отдалённых регионах Узбекистана. В рамках соглашения намечено открыть завод компании Henan Costar Group для обслуживания и модификации электротранспорта.

«На основе нашего заказа китайская компания создала для нас легковой электромобиль. Это повышает мобильность для оказания первой медицинской помощи. Этот маленький с виду электромобиль может выполнять функцию большого реанимобиля. В день он может выполнить от 10 до 15 вызовов. Если посмотреть статистику, 85% вызовов скорой помощи не требуют госпитализации, и, с этой точки зрения, эффективность этого вида транспорта очень высока», — поделился Гафуров.



Напомним, Минздрав и Министерство цифровых технологий Узбекистана в 2019 году совместно с Henan Costar Group начали реализацию проекта «Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность службы скорой медицинской помощи Ташкента» стоимостью 11,9 млн долларов.

Кроме того, делегация Узбекистана договорилась с китайскими компаниями и финансовыми институтами об инвестициях на 500 млн долларов в грантовые проекты на основе государственно-частного партнерства.

«Если говорить о договорённостях на $500 млн, это, в первую очередь, касается реконструкции зданий оказания первичной медицинской помощи на основе современных стандартов. Второе направление — модернизация всего медицинского оборудования в регионах нашей страны. И третье — налаживание фармацевтического производства на основе передовых технологий», — рассказал заместитель министра здравоохранения Фарход Тошпулатов.





По данным Минздрава, также подписан меморандум с китайской China CAMC Engineering о строительстве семейных поликлиник и сельских медицинских центров.

Ещё одно грантовое соглашение подписано с компанией Snibe Diagnostic — одним из лидеров в области диагностики в Китае. Согласно документу, в Узбекистане планируется запустить производство анализаторов и расходных материалов этой компании.

Snibe Diagnostic предоставит узбекской стороне 50 единиц современного диагностического лабораторного оборудования на сумму 5 млн долларов на основе гранта, а также создаст сервисные центры и учебные программы за счёт другого гранта на 5 млн долларов.