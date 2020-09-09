Количество смертей, зафиксированных в Узбекистане в июле 2020 года, выросло на 3630, или более чем на четверть, по сравнению со средним значением для этого месяца за предыдущие четыре года (2016−2019), следует из данных, предоставленных «Газете.uz» Государственным комитетом по статистике.

Смертность в Узбекистане

«Газета.uz» запросила в Госкомстате статистику смертности в разрезе регионов с января по июль за последние пять лет (2016−2020 годы) и проанализировала, как изменился показатель смертности от всех причин в период пандемии коронавируса.

Согласно данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 8 сентября в Узбекистане официально зарегистрировано 360 смертей пациентов с коронавирусом. В том числе в июне умерло 11 пациентов, в июле — 114, в августе — 173, за первую неделю сентября — 30. Госкомстат пока не объявил данные о смертности от всех причин за август и сентябрь, поэтому в расчет взята статистика за июнь и июль.









Анализ «Газеты.uz» показал, что число смертей от всех причин, зарегистрированных в стране в июле 2020 года, увеличилось на 3630, или 26,4%, по сравнению со средним значением для этого месяца за предыдущие четыре года, а в июне — на 1771, или 14,7%.

Несмотря на прирост населения, на протяжении четырех лет число смертей в Узбекистане в июне постоянно снижалось (2016 год — 12809 смертей, 2017 год — 12598, 2018 год — 11610, 2019 — 11045), однако в 2020 году зафиксировано 13787 смертей — это рост на 2742, или 24,8%, по сравнению с предыдущим годом.

В июле, наоборот, показатель смертности ежегодно рос в среднем на 7% (2016 год — 12118, 2017 — 13844, 2018 — 14219, 2019 — 14777), однако в этом году он составил 17,5%, или 17369 смертей.

Предпосылки роста смертности

Система здравоохранения Узбекистана столкнулась с большими трудностями именно в июле. В начале этого месяца директор НИИ вирусологии и главный инфекционист Минздрава Эркин Мусабаев в интервью «Газете.uz» предупреждал, что система здравоохранения начинает «трещать по швам». По его словам, перепрофилирование больниц под лечение пациентов с коронавирусом могло привести к росту числа косвенных жертв — пациентов с другими заболеваниями, которые не смогли получить медицинскую помощь.

Спустя неделю член штаба по борьбе с COVID-19, профессор Хабибулла Акилов сообщил, что в перепрофилированных больницах не осталось койко-мест, и предупредил, что если каждый день в стране будет выявляться 1000 случаев коронавируса, то систему здравоохранения ждет полный коллапс.

Тогда же Хабибулла Акилов признавал, что в Узбекистане наблюдаются проблемы с удовлетворение спроса на проведение анализов ПЦР (полимеразная цепная реакция) на коронавирус. Он не исключал, что реальный показатель заболеваемости COVID-19 может быть выше официальной статистики.

«Несмотря на то, что мы суммарно проводим 20−22 тысячи анализов в день, мы не можем удовлетворить спрос. Если раньше результат выходил за 5−6 часов, то за счет накопившихся плашек, очередей, ответ анализа ПЦР выходит от 2−3 дней до недели. За это время пациент, которые ожидает ответ, ходит среди населения», — говорил он.

С 1 июля правительство вернуло карантинные ограничения, а затем постепенно ужесточило их до полного прекращения внутренних воздушных и железнодорожных перевозок.

Президент Шавкат Мирзиёев заявлял, что это вынужденная мера: «Если прирост инфицированных продолжится так же, наши больницы и в областях, и в центре еще не готовы принять так много заболевших». «Но знайте одно: все резервы у нас имеются», — отмечал в то же время глава государства.

За ненадлежащую организацию работы по предотвращению распространения коронавируса и лечению больных президент 15 июля объявил выговор хокиму Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву и министру здравоохранения Алишеру Шадманову. Руководители всех секторов столицы и Ташкентской области получили строгое предупреждение. Ситуацию с коронавирусом в столице глава государства назвал «позорной».

Из-за увеличения количества обращений в службы скорой помощи и жалобы на отсутствие мест в медучреждениях во всех регионах страны начали оперативно разворачивать распределительные центры, дополнительно закупать автомобили для «скорой», увеличивать число сотрудников в call-центрах, перепрофилировать еще ряд больниц, создавать мобильные медбригады, формировать резерв лекарств и принимать другие меры для сдерживания распространения COVID-19 и оказания помощи пациентам. К лечению пациентов с коронавирусом также привлекли военных.

В конце июля заместитель премьер-министра по вопросам социального развития Бехзод Мусаев сообщал, что службы скорой помощи Ташкента получают порядка 500 обращений с жалобами на пневмонию каждый день. При этом в Узбекистане наряду со статистикой смертей от коронавируса не ведется учет случаев пневмонии, как это делают в Казахстане и Кыргызстане.

Ситуация в стране стабилизировалась к середине августа, карантин начали постепенно смягчать.

В июле в день регистрировалось от 2 до 6 смертей пациентов с COVID-19.

Смертность в Ташкенте





До 17 июля Минздрав давал статистику смертности от коронавируса по Ташкенту и Ташкентской области в объединенном виде. По состоянию на 1 июля в столице и области в сумме было зарегистрировано 14 смертей, к концу месяца — 99 (88 — в Ташкенте, 11 — в области).

Согласно данным Госкомстата, в июле смертность в столице от всех причин выросла на 2506, или на 165,8%, по сравнению со средним значением для этого месяца за предыдущие четыре года. Если в 2016—2019 годах уровень смертности составлял в среднем 1511 человек, то в июле 2020 года он вырос до 4017.

Смертность за июнь снижалась с 2016 по 2018 годы (1421, 1301 и 1154), в 2019 году был небольшой рост на 1,6% (1173), в текущем году рост составил 10% (1291), но в сравнении со средним значением за предыдущие годы рост несущественный — 2,2%.

Смертность в Ташкентской области





Как сообщалось выше, до 17 июля Минздрав давал статистику смертности от коронавируса по Ташкенту и Ташкентской области в объединенном виде. По состоянию на 31 июля в Ташкентской области было зафиксировано 11 смертей пациентов с COVID-19.

Анализ данных Госкомстата показывает, что в июле смертность в Ташкентской области от всех причин выросла на 633, или 43,8%, по сравнению со средним значением для этого месяца за предыдущие четыре года. Если в 2016—2019 годах уровень смертности в июле составлял в среднем 1443 человека, то в этом году он вырос до 2076.

В июне также был отмечен рост смертности на 118, или 9%, по сравнению со средним значением предыдущих лет.

Смертность в Бухарской области





По информации Минздрава с 1 по 31 июля в Бухарской области умерло 5 пациентов с коронавирусом.

При этом смертность от всех причин в июле выросла на 346, или 46,8%, по сравнению со средним значением для этого месяца за предыдущие четыре года. Если в 2016—2019 годах уровень смертности в июле составлял в среднем 738 человек, то в этом году он вырос до 1084.

В июне количество смертей также увеличилось на 198 человек, или 32% в сравнении со средним показателем 2016−2019 годов, — 813 против 615.

Смертность в Навоийской области





Согласно данным Минздрава, с 1 по 31 июля в Навоийской области умерло 3 пациента с коронавирусом.

По информации Госкомстата, в июле количество смертей от всех причин в этой области выросло на 214, или 51,7%, по сравнению со средним значением для этого месяца за предыдущие годы.

В июне уровень смертности также вырос — на 65, или 19,7% (относительно среднего показателя 2016−2019 годов), — 394 против 329.

Смертность в Самаркандской области





С 1 по 31 июля Минздрав сообщил о смерти 1 пациента с коронавирусом в Самаркандской области.

Анализ данных Госкомстата показывает, что в июле число смертей от всех причин в области выросло на 298, или 22,5%, по сравнению со средним значением для этого месяца за предыдущие четыре года.

В июне смертность увеличилась на 220, или 17% (к среднему показателю 2016−2019 годов), — 1511 против 1291.

Смертность в Андижанской области





По данным Минздрава, в июле в Андижанской области умер 1 пациент с COVID-19 (в июне — 0).

Согласно информации Госкомстата, уровень смертности от всех причин в этом месяце снизился на 108 человек, или 8,5%, по сравнению со средним значением для этого месяца за предыдущие четыре года.

При этом в июне число смертей увеличилось на 205, или 17,8%, (в сравнении со средним показателем 2016−2019 годов), — 1354 против 1148.

Статистика смертности в остальных регионах









Ранее «Газета.uz», как и другие издания, отмечала, что цифры, публикуемые Министерством здравоохранения, отражают не все случаи смерти заболевших коронавирусом.

К примеру, в статистике не было имени заведующего бактериологической лабораторией Чиланзарского центра санэпидблагополучия Мархабо Ахмедовой, бывшего заместителя генерального прокурора Узбекистана, экс-прокурора Каракалпакстана Хакимбая Халимова, директора Каракалпакского государственного музыкального театра имени Бердаха Жанабоя Утепбергенова и других. Кроме того, известен минимум один случай, когда диагноз смерти, опубликованный Миндравом, отличался от диагноза, указанного в свидетельстве о смерти.

Кроме того, в конце июня решением спецкомиссии председатель Совета Министров Каракалпакстана, хокимы областей и Ташкента были предупреждены о персональной ответственности за обеспечение полного соблюдения правил карантина на территории этих регионов, а также о дисциплинарных мерах вплоть до увольнения руководителей, которые допустили распространение COVID-19.

А в конце августа президент предупредил хокимов и руководителей, что попытки скрыть реальные цифры по заражению коронавирусом повлекут ответственность вплоть до уголовной.

«Газета.uz» направила запрос в Министерство здравоохранения с просьбой прокомментировать статистику.