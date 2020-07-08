Если не следовать мерам, утвержденным Специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом, число пациентов и смертность от этой болезни увеличится, заявил на совещании 8 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

С 10 июля по 1 августа в стране вновь ужесточаются карантинные меры — вводится ограничение на передвижение автотранспорта, сотрудники организаций снова переводятся на удаленную работу, запрещается проведение свадеб и массовых мероприятий, закрываются открытые недавно детсады и санатории. Глава государства назвал это вынужденной мерой.

«По многим вопросам мы вынуждены установить ограничения. Если прирост инфицированных продолжится так же, наши больницы и в областях, и в центре еще не готовы принять так много заболевших. Но знайте одно: все резервы у нас имеются», — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев привел в пример строительство медицинского комплекса в Зангиатинском районе, который начал принимать пациентов с 6 июля, а также карантинных центров в Юкоричирчикском районе Ташкентской области и в других областях.

Объясняя необходимость принятия жестких мер по борьбе с коронавирусом, президент отметил, что только в первую неделю июля число инфицированных увеличилось на 2167 человек. Из них 1267, или 58% случаев, были выявлены среди населения.

«К сожалению, если мы не примем меры, утвержденные специальной комиссией, число инфицированных и смертей увеличится. Говоря честно, показатель смертности в Узбекистане был самым низким. Но за последние 10 дней он растет с каждым днем. Меня это начало беспокоить. Если мы уменьшим внимание к вопросам, связанным с жизнями людей, завтра наше положение будет не очень хорошим», — заявил глава государства.

Президент призвал граждан не скрывать болезнь и не заниматься самолечением дома, поскольку это может иметь серьезные последствия.

Шавкат Мирзиёев поручил хокимам областей в ближайшие дни вновь выступить с обращениями к жителям, как это было сделано в середине марта.

«Нужно обратиться так же, как вы бы обратились к своим детям, отцу, сестрам. Если мы сами не будем беречь свое здоровье, здоровье детей, родителей, родственников, никто их не сбережет. Все зависит от нас», — сказал он.

Президент поручил республиканской комиссии совместно с хокимами и главами секторов принять строгие меры для сдерживания пандемии. Руководители должны с выездом на места вести контроль за неукоснительным соблюдением ограничений и выполнением карантинных требований населением в каждом закрепленном за ними регионе.

«Мы не требуем чего-то сложного. Мы же изучили карантинные нормы, приобрели опыт. Мы все пустили на самотек, честно говоря. Мы приняли серьезные меры. Мировое сообщество признало систему в Узбекистане. Мы вынуждены принять эти ограничения», — сказал он.

Руководитель страны также признал, что принцип разделения территорий на «зеленую», «желтую» и «красную» зоны по строгости карантинных мер не работает в полной мере.