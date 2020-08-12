Президент Шавкат Мирзиёев проводит видеоселекторное совещание, в начале которого обсуждалось планируемое смягчение карантинных мер, сообщила пресс-служба главы государства.

«Нам необходимо постепенно ослаблять требования карантина, чтобы обеспечить устойчивую работу экономической и социальной сфер, облегчить условия жизни населения, не умеряя при этом борьбу за здоровье и жизнь наших граждан. Сам народ просит об этом», — заявил президент.

Глава государства указал, что следует разрешить с 15 августа неограниченное движение автотранспортных средств, местное авиа- и железнодорожное сообщение.

Будет также возобновлена деятельность санаториев, пансионатов, гостиниц, музеев, детских оздоровительных лагерей, салонов красоты, парикмахерских и объектов общественного питания на открытом воздухе.

Можно будет проводить семейные мероприятия дома, с участием не более 30 человек и соблюдением установленных требований.

С 17 августа планируется возобновить движение автотранспорта между регионами, деятельность общественного транспорта (за исключением метро), в том числе пригородных автобусов.

С 20 августа могут работать вещевые рынки и рынки стройматериалов, крупные магазины, спортивные залы, фитнес-клубы и бассейны.

Перед Республиканской комиссией поставлена задача определить по каждому виду деятельности четкие правила работы в рамках санитарных требований.

Президент также поручил упростить порядок помещения в карантин и его прохождения лицами, прибывающими из стран со стабильной эпидемиологической ситуацией и создать реабилитационные центры для пациентов, переболевших пневмонией.

Санитарно-эпидемиологической службе указано на необходимость налаживания систематического проведения анализов на антитела в целях мониторинга процесса формирования коллективного иммунитета.

Отдельное внимание уделено важности увеличения культурно-просветительских, развлекательных теле- и радиопередач, организации показов спектаклей, фильмов, концертных и других мероприятий с соблюдением социальной дистанции.

«Несмотря на смягчение карантина, все мы должны придерживаться требований социальной дистанции, ношения масок, дезинфекции и других санитарно-гигиенических правил, не должны повторить допущенные ранее ошибки», — подчеркнул президент.

«Слава Всевышнему, все мы накопили немалый опыт. Наш народ, повидавший многое, проявляет большое мужество и героизм, высокую медицинскую культуру. Соблюдая железную дисциплину, с настойчивостью и терпением мы обязательно преодолеем эти испытания. Я твердо верю в это», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.