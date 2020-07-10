С понедельника, 13 июля, в Узбекистане приостанавливаются воздушные и железнодорожные перевозки на внутренних маршрутах. Об этом на брифинге в пятницу заявил пресс-секретарь Министерства транспорта Навруз Ашурматов.

Согласно решению Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, с 10 июля движение автомобилей вновь ограничено шестью часами в сутки ( 7:00—10:00 и 17:00—20:00 ), перемещение между регионами запрещено (кроме Ташкента и Ташобласти), общественный транспорт работать не будет, стикеры для автомобилей остаются в силе.

С 10 июля также ограничивается движение автобусов между регионами. Как отметил Навруз Ашурматов, в рамках графика, утвержденного решением спецкомиссии, будут выполняться репатриационные авиарейсы по вывозу граждан Узбекистана из зарубежных стран. Кроме того, разрешается организовывать автобусные рейсы по вывозу граждан из пограничных пунктов в карантинные зоны.

Граждан, отбывших период карантина, будут доставлять на реабилитацию в больницы и места проживания на поездах и автобусах в централизованном порядке.

На основе поступивших заявлений будут также организовывать чартерные рейсы из стран, включенных Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия в «желтые» и «зеленые» зоны.

На даты с 10 июля по 1 августа продано 5900 билетов на поезда. В связи с усилением карантина и ограничением железнодорожного сообщения деньги за билеты будут возвращены пассажирам полностью.

Компания Uzbekistan Airways продала на эти даты 332 авиабилета на рейсы Ташкент-Нукус, Ташкент-Ургенч и Ташкент-Термез. Навруз Ашурматов напомнил, что авиабилеты остаются действительными в течение одного года (ваучеры). Пассажиры смогут воспользоваться ими после возобновления авиаперевозок.

Компания «Тошшахартрансхизмат» с 1 по 10 августа будет принимать обратно месячные проездные карточки и жетоны, купленные пассажирами за июль, а средства за неиспользованные дни будут возвращены.

Движение нелинейного такси разрешено с соблюдением ряда требований: в салоне между водителем и пассажирами должен быть установлен барьер из прозрачного пластика или пленки, водитель и пассажиры должны быть в лицевых масках, перевозка пассажиров без масок запрещена, в салоне может быть не более двух пассажиров и только на заднем сидении. Такси может передвигаться только в регионах регистрации автомобиля (Ташкент, Каракалпакстан, регионы).