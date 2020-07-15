Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 июля провел по видеоконференцсвязи совещание о ситуации с коронавирусом в Ташкенте и Ташкентской области, сообщила пресс-служба главы государства.
На совещании днем ранее были заслушаны доклады ответственных руководителей о борьбе с коронавирусом. Многие хокимы и министры оказались неспособны правильно оценить нынешнюю сложную ситуацию, все еще не до конца осознают угрозу, говорится в сообщении.
«Это касается в первую очередь города Ташкенте и Ташкентской области, где хокимы и руководители секторов вообще не изучили и не вникли в реальное положение дел на вверенных им территориях. Они не владеют реальной ситуацией в медицинских учреждениях. Не ощущают в полной мере ответственность за предупреждение и защиту населения от вируса, за своевременное и надлежащее лечение пациентов», — отмечается в сообщении пресс-службы президента.
Министерство здравоохранения за последний месяц значительно нарушило стратегию и тактику лечения коронавируса, лечебная практика не менялась в зависимости от реальной ситуации, говорится в сообщении.
«В Ташкенте не хватает тестов и необходимых лекарственных средств. В аптеках цены на противовирусные и жаропонижающие препараты необоснованно завышены в несколько раз. За последние дни таблетки, применяемые в лечении заболевания и стоящие обычно 80−100 тысяч сумов, подорожали в 7−8 раз. Вызывает недовольство возникший дефицит кагоцела, плаквенила, эргоферона и других препаратов», — отмечает пресс-служба.
В сообщении указывается на «безразличие министерства и хокимиятов к текущей ситуации», о чем свидетельствует и тот факт, что в настоящее время в больницах столицы и Ташкентской области остаются вакантными соответственно 418 и 816 штатов медработников.
Население сталкивается с проблемами, не понимая, куда обратиться и получить лечение от коронавируса и других заболеваний. Стало проблематичным вызвать скорую медицинскую помощь. Наблюдаются случаи безразличия и халатного отношения врачей к больным. Имеется множество упущений в карантинном центре в Юкоричирчикском районе и лечебном центре в Зангиатинском районе, перечисляет проблемы пресс-служба главы государства.
Число инфицированных составляет 4092 человека в Ташкенте и 1498 человек в Ташкентской области, что равно 40% случаев по всей стране. Число смертей от коронавируса в Ташкенте резко возросло и достигло 45.
Президент отметил, что подобная плачевная ситуация становится причиной справедливого недовольства населения.
Министру здравоохранения Алишеру Шадманову и хокиму Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву вынесен выговор за ненадлежащую организацию работы по предотвращению распространения коронавируса в столице и лечению больных, недостаточную готовность к неблагоприятным изменениям эпидемиологической ситуации, отсутствие основательного противодействия заболеванию на низовом уровне. Руководители всех секторов столицы и Ташкентской области получили строгое предупреждение.
Как будут решаться проблемы
На совещании были обсуждены меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в Ташкенте и Ташкентской области.
Правительственной комиссии поручено образовать в столице и области круглосуточно действующие штабы из числа руководителей всех министерств и ведомств, крупных медучреждений, вовлеченных в мероприятия по противодействию распространению коронавируса и организацию лечения населения.
Указано на необходимость увеличить в 3 раза число мобильных групп при поликлиниках столицы и Ташкентской области.
Поставлена задача расширить коечный фонд больницы, недавно открывшейся в Зангиатинском районе, еще на 1000 коек.
Рассмотрены вопросы поддержания стабильности цен и поставок лекарств в Ташкенте, эффективной организации деятельности службы скорой медицинской помощи и колл-центров, материального стимулирования медицинского персонала, работающего с больными коронавирусом, создания дополнительных коек для пациентов, а также поэтапного перевода людей в карантинных зонах на домашний карантин.
Учитывая резкий рост обращений со стороны населения, подчеркнуто, что количество колл-центров и операторов должно быть увеличено минимум вдвое.
Хокимияту Ташкента поручено совместно с предприятиями-поставщиками лекарств создать не менее чем трехмесячный запас необходимых лекарств и средств защиты.
«В эти дни испытаний очень важно обеспечить достаточность товаров первой необходимости и основных продуктов питания, не допустить необоснованного роста цен. Ответственным лицам дано указание взять данный вопрос под строгий контроль», — отмечается в сообщении.
Кроме того, подчеркнута важность широкой пропаганды среди населения соблюдения правил карантина, сохранения социальной дистанции, а также объективного и оперативного освещения проводимой ежедневной работы в средствах массовой информации и социальных сетях.
За всеми процессами, связанные с лечением коронавирусом, в том числе в Ташкенте, закреплены конкретные должностные лица.
«Подчеркиваю еще раз: сегодня весь мир, включая нас, ведет настоящую войну с невидимым врагом. Если будем вести эту борьбу, всесторонне подготовившись, правильно оценивая все риски и опасности этого вируса, мы непременно победим его», — сказал Шавкат Мирзиёев.
Sardor Tairov
Так хаким ведь занятой человек! Бегает и ругаеться с людьми которые жалуются о вырубке деревьев. Строит сити и развивает бизнес. Ведь для этого его и назначали. Куда ему до обычного люда и их проблем.
Станислав Ерохин
Вопрос. А что обозначает выговор на деле? Ведь расспространение болезни это не просто одна из проблем, это самая наисерьезнейшая проблема на сегодняшний день, которая напрямую связана с жизнями и здоровьем граждан.. а тут выговор..
Rust En
Выговор?? Выговор за то что 103 трубку не поднимало? Уважающий себя министр должен уйти в отставку по собственному желанию.
Ura Krivoff
Вот это другое дело, может теперь руководство минздрава перестанет заниматься очковтирательством и постановкой шоу программ о выздоровевших от вируса, а в реальности начнет брать обстановку под контроль.
Timur Abdullaev
А то, что минздрав рекомендует препараты с недоказанной клинической эффективностью и с доказанной клинической неэффективностью, — это, видмо, не проблема. Еще хотелось бы узнать, какая будет реакция на сообщения о махинациях со стоимостью лечения: тоже выговор, или все-таки уголовное преследование в соответствии с буквой закона?
Тимур Патриот
Не прошло и полгода и вот осенило и пришло прозрение.
Уже 4 года с трибуны народ слышит одно, а в жизни всё по другому.
Слишком много проектов, за такой короткий срок, а на местах всё те же.
Новые кадры прежде надо было готовить и не стремиться сделать всё за раз.
Farruh Turgunov
И пожалуйста, уберите бетонные плиты на главных дорогах. Какой от них смысл? Люди все равно едут в обход, в разрешенное время. При этом стоят в пробках на этих узких объездных дорогах. Главное — не понятно зачем это нужно, чтобы люди были на улице дольше и глотали пыль в пробках.
Комил Рахманкулов
Сегодня “Анхор“ опубликовало интервью с клиническим иммунологом-инфекционистом Азизой Ходжаевой, которая является также участницей ФБ-группы “Врачи Ташкента“.
Мне очень понравились некоторые моменты:
1. Комментируя карантинные меры, она сказала что “миндзрав сражается с ветряными мельницами“.
2. Цитирую из интервью: “Я, как специалист, не вижу смысла в возвращении строгого карантина. Считаю, что нужно было оставить умеренные меры, которые у нас и были“.
3. По ее словам, забор мазка берут обычной ватной палочкой и это дает ложно-отрицательный результат, а нужно использовать специальный-тупфер.
4. “То же самое с хлоркой — неправильно опрыскивать людей при входе на базар, в банк.“
Flyer
“1498 человек в Ташкентской области“
вот так живешь и вдруг узнаешь что у тебя рядом 1500 случаев инфицирования было.
давайте поставим двойку отделу по работе с общественностью при Минздраве и дадим значок — Ёмонвой первой степени?
“Учитывая резкий рост обращений со стороны населения, подчеркнуто, что количество колл-центров и операторов должно быть увеличено минимум вдвое.“
а еще можно просто применить программно-аппаратные комплексы, чтобы в части вопросов заменить живых операторов программами.
Осман Упаров
Думаю их надо уволить с привлечением к расследованию действий во время карантина