Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 июля провел по видеоконференцсвязи совещание о ситуации с коронавирусом в Ташкенте и Ташкентской области, сообщила пресс-служба главы государства.

На совещании днем ранее были заслушаны доклады ответственных руководителей о борьбе с коронавирусом. Многие хокимы и министры оказались неспособны правильно оценить нынешнюю сложную ситуацию, все еще не до конца осознают угрозу, говорится в сообщении.

«Это касается в первую очередь города Ташкенте и Ташкентской области, где хокимы и руководители секторов вообще не изучили и не вникли в реальное положение дел на вверенных им территориях. Они не владеют реальной ситуацией в медицинских учреждениях. Не ощущают в полной мере ответственность за предупреждение и защиту населения от вируса, за своевременное и надлежащее лечение пациентов», — отмечается в сообщении пресс-службы президента.

Министерство здравоохранения за последний месяц значительно нарушило стратегию и тактику лечения коронавируса, лечебная практика не менялась в зависимости от реальной ситуации, говорится в сообщении.

«В Ташкенте не хватает тестов и необходимых лекарственных средств. В аптеках цены на противовирусные и жаропонижающие препараты необоснованно завышены в несколько раз. За последние дни таблетки, применяемые в лечении заболевания и стоящие обычно 80−100 тысяч сумов, подорожали в 7−8 раз. Вызывает недовольство возникший дефицит кагоцела, плаквенила, эргоферона и других препаратов», — отмечает пресс-служба.

В сообщении указывается на «безразличие министерства и хокимиятов к текущей ситуации», о чем свидетельствует и тот факт, что в настоящее время в больницах столицы и Ташкентской области остаются вакантными соответственно 418 и 816 штатов медработников.

Население сталкивается с проблемами, не понимая, куда обратиться и получить лечение от коронавируса и других заболеваний. Стало проблематичным вызвать скорую медицинскую помощь. Наблюдаются случаи безразличия и халатного отношения врачей к больным. Имеется множество упущений в карантинном центре в Юкоричирчикском районе и лечебном центре в Зангиатинском районе, перечисляет проблемы пресс-служба главы государства.

Число инфицированных составляет 4092 человека в Ташкенте и 1498 человек в Ташкентской области, что равно 40% случаев по всей стране. Число смертей от коронавируса в Ташкенте резко возросло и достигло 45.

Президент отметил, что подобная плачевная ситуация становится причиной справедливого недовольства населения.

Министру здравоохранения Алишеру Шадманову и хокиму Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву вынесен выговор за ненадлежащую организацию работы по предотвращению распространения коронавируса в столице и лечению больных, недостаточную готовность к неблагоприятным изменениям эпидемиологической ситуации, отсутствие основательного противодействия заболеванию на низовом уровне. Руководители всех секторов столицы и Ташкентской области получили строгое предупреждение.

Как будут решаться проблемы

На совещании были обсуждены меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в Ташкенте и Ташкентской области.

Правительственной комиссии поручено образовать в столице и области круглосуточно действующие штабы из числа руководителей всех министерств и ведомств, крупных медучреждений, вовлеченных в мероприятия по противодействию распространению коронавируса и организацию лечения населения.

Указано на необходимость увеличить в 3 раза число мобильных групп при поликлиниках столицы и Ташкентской области.

Поставлена задача расширить коечный фонд больницы, недавно открывшейся в Зангиатинском районе, еще на 1000 коек.

Рассмотрены вопросы поддержания стабильности цен и поставок лекарств в Ташкенте, эффективной организации деятельности службы скорой медицинской помощи и колл-центров, материального стимулирования медицинского персонала, работающего с больными коронавирусом, создания дополнительных коек для пациентов, а также поэтапного перевода людей в карантинных зонах на домашний карантин.

Учитывая резкий рост обращений со стороны населения, подчеркнуто, что количество колл-центров и операторов должно быть увеличено минимум вдвое.

Хокимияту Ташкента поручено совместно с предприятиями-поставщиками лекарств создать не менее чем трехмесячный запас необходимых лекарств и средств защиты.

«В эти дни испытаний очень важно обеспечить достаточность товаров первой необходимости и основных продуктов питания, не допустить необоснованного роста цен. Ответственным лицам дано указание взять данный вопрос под строгий контроль», — отмечается в сообщении.

Кроме того, подчеркнута важность широкой пропаганды среди населения соблюдения правил карантина, сохранения социальной дистанции, а также объективного и оперативного освещения проводимой ежедневной работы в средствах массовой информации и социальных сетях.

За всеми процессами, связанные с лечением коронавирусом, в том числе в Ташкенте, закреплены конкретные должностные лица.

«Подчеркиваю еще раз: сегодня весь мир, включая нас, ведет настоящую войну с невидимым врагом. Если будем вести эту борьбу, всесторонне подготовившись, правильно оценивая все риски и опасности этого вируса, мы непременно победим его», — сказал Шавкат Мирзиёев.