Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 июля провел видеоселекторное совещание о ситуации с коронавирусом в Ташкенте и Ташкентской области, на котором подверг критике руководителей регионов и секторов, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Глава государства заявил, что хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и хоким Ташкентской области Рустам Холматов ослабили контроль за эпидемиологической ситуацией на территориях, за которые они ответственны.

«Согласно анализу по стране, самая тяжелая ситуация — в Ташкенте и Ташкентской области. Сегодня весь мир ведет настоящую войну с невидимым врагом, но из-за того, что в Ташкенте и Ташкентской области ситуацию пустили на самотек, положение абсолютно не отвечает требованиям и вызывает недовольство населения. Сегодня я неспроста провожу отдельное совещание, потому что сидящие здесь руководители, вы понимаете сегодняшнюю политику или нет? Что с экономикой в мире? Как ведется борьба с этой болезнью? Какой анализ проводите? Меня мучают эти вопросы», — заявил он.

Шавкат Мирзиёев привел в пример хокимов, которые смогли стабилизировать ситуацию с коронавирусом.

«Благодаря строгости, преданности первых руководителей в Андижанской (Шухрат Абдурахманов), Наманганской (Хайрулла Бозоров), Ферганской (Шухрат Ганиев), Самаркандской (Эркин Турдимов) областях мы там выходим из сложного положения. В Андижане ситуация была очень плохой. К какой ситуации мы пришли в Самарканде?! Что происходит в Ташкенте, Ташкентской области? Хокимы и руководители секторов совершенно не изучили и не вникли в реальное положение дел на вверенных им территориях, не спускались вниз. Вы сейчас предаете нашу политику и наш народ. Вот оценка, какой бы горькой она ни была», — подчеркнул президент.

Глава государства сравнил текущую ситуацию с коронавирусом с войной.

«Сейчас ситуация как на войне. На войне необходимо думать только о спокойствии, благополучии и здоровье народа. Самые главные, первые руководители не хотят этого понимать. Будет справедливо сказать, что они ни разу не посещали медицинские учреждения на своей территории, не встречались [с медработниками], не изучали и не видели реальное положение дел. Не ощущают в полной мере ответственность за предупреждение и защиту населения от вируса, за своевременное и надлежащее лечение пациентов», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев поручил образовать в столице и Ташкентской области круглосуточно работающие штабы из числа руководителей всех министерств и ведомств, а также крупных медучреждений, вовлеченных в мероприятия по противодействию распространению коронавируса и организацию лечения населения.

«Вот хоким района, хоким города… в Ташкенте был бы такой позор, если бы там сидели верные люди, доброжелательные к политике люди?! В Ташкенте ведь все возможно. Хоким каждого района мог ведь сделать резерв по 100… взять под наблюдение каждого пациента, отправить врача поликлиники, дать аптекам минимум по 2 млрд сумов оборотных средств», — сказал он.

Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и министр здравоохранения Алишер Шадманов получили выговор за ненадлежащую организацию работы по предотвращению распространения коронавируса и лечению больных. Минздраву также указано на значительное нарушение стратегии и тактики лечения коронавируса за последний месяц.