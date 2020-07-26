Службы скорой помощи Ташкента получают порядка 500 обращений с жалобами на пневмонию каждый день. Об этом в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам социального развития Бехзод Мусаев.

По его словам, если раньше случаи коронавируса в Узбекистане в основном выявлялись у прибывших из-за рубежа, то в последнее время 70−80% случаев регистрируется среди населения.

«Более того, вспышка случаев воспаления легких, пневмонии. Например, если на начало июля только в Ташкенте было 3 вызова в день в скорую помощь с жалобой на пневмонию, то сегодня регистрируется порядка 500 таких обращений. Показатель обращений в „скорую“ вырос в 2,5 раза», — сказал он.

Вице-премьер сообщил, что число обращений в «скорую» могло быть гораздо больше, если бы не были введены карантинные ограничения.

«Если бы мы не ввели карантин, то, представьте, тот показатель вызовов, возросший в 2,5 раза, на сколько он мог увеличиться, особенно в местах скопления людей, на базарах, в торговых комплексах. Будет близко к правде, если сказать, что этот карантин помог нам взять под контроль ситуацию», — сказал он.

При этом, по словам заместителя премьер-министра, показатель распространения заболевания продолжает расти, по этой причине правительство было вынуждено продлить карантин до 15 августа.

«Как бы тяжело ни было, мы были вынуждены продлить карантин. В первую очередь, чтобы прервать цепочку распространения. Если мы сможем удержать это, защитив себя, не приближаясь к кому-либо (социальное дистанцирование — ред.), мы предотвратим распространение заболевания», — подчеркнул Бехзод Мусаев.

Вице-премьер также отметил, что правительство беспокоит эпидемиологическая ситуация в некоторых регионах страны.

«Нас беспокоит ситуация в Сурхандарьинской области. Из-за того, что регион находится на границе с Афганистаном, выявляются случаи коронавируса в наших грузовых машинах, прибывающих из-за рубежа, и вирус распространяется среди населения. Есть беспокойство по поводу Андижанской области. В целом в Ферганской долине плотность населения очень высокая, поэтому нужно уделить особое внимание этому вопросу», — сказал он.

Заместитель премьер-министра также принес извинения за вынужденное продление карантина.

«Прежде всего, я хочу попросить прощения. Почему? За то, что из-за внедрения карантинных мер доставлены неудобства некоторым слоям населения: в вопросе передвижения на транспорте, возобновления деятельности… Мы должны принести извинения предпринимателям на рынках, в целом всем людям, которые вынуждены приостановить работу. Мы сегодня вынуждены это сделать, поскольку первостепенная цель — сохранение здоровья, жизни населения. Для этого мы должны сделать все, что требуется. Это не только наше мнение, а работа, которая проводится во всем мире», — указал он.

Напомним, карантинные меры в Узбекистане продлены до 15 августа с сохранением ряда введенных ранее ограничений.

Ранее иммунолог-инфекционист Азиза Ходжаева заявила, что жесткие карантинные ограничения утратили смысл из-за распространения коронавируса среди населения. Вирусолог Дилдора Секлер отметила, что сейчас важна медицинская сортировка пациентов и создание условий для лечения пациентов дома.