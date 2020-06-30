28 июня Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило, что 52-летний врач Яккасарайского районного медицинского объединения Ташкента, у которого был выявлен коронавирус, скончался от инфаркта миокарда. В Минздраве «Газете.uz» не сообщили точную дату смерти.

Дочь скончавшегося врача Алишера Уралова — Шахноза Хасанова обратилась к журналистке Азизе Курбановой, чтобы рассказать о принудительной отправке отца в карантинный комплекс «Уртасарай» в Ташкентской области, неудовлетворительных условиях работы там и о том, как Яккасарайское районное медобъединение, где работал отец, не приняло его на лечение.

Алишер Уралов. Фото: Facebook.

Журналистка опубликовала историю в своем Telegram-канале «Микрофон кўтарган аёл». «Газета.uz» с помощью Азизы Курбановой связалась с Шахнозой Хасановой, которая окончила третий курс магистратуры в Ташкентском педиатрическом медицинском институте и работает в международной организации.

«Принудительно отправили в карантинную зону»

52-летний Алишер Уралов работал врачом-нейрофизиологом в Яккасарайском районном медобъединении — Центральной многопрофильной больнице (РМО-ЦМП). По словам его дочери, 13 июня начальница отдела кадров сообщила врачу, что он должен отправиться в карантинный центр, иначе его уволят.

«Он дважды отказывался, потому что болеет гипертонией, сахарным диабетом. 14 июня его с работы принудительно отправили в „Уртасарай“. Здоровье не выдержало — 18−19−20 июня температура поднималась до 39 градусов. Дежурные врачи штаба из „Уртасарая“ позвонили в Яккасарайское медобъединение, где он работал. Но там отказали, сказав, что не будут принимать его на госпитализацию из-за отсутствия мест. 21 июня он поехал на „скорой“ в Яккасарай, где пытался дозвониться до главврача, но ему отказали во второй раз. Ему пришлось искать врачей в инфекционной больнице в Назарбеке (Зангиатинский район — ред.)», — рассказала дочь умершего.

Врачи Зангиатинской районной инфекционной больницы, принявшие Алишера Уралова, ожидали результатов второго анализа на коронавирус. Шахноза Хасанова утверждает, что тест был положительным, но врачи не оказали нужную медицинскую помощь.

«В Назарбеке мой бедный отец ходил по комнатам и искал врачей. Никакого консилиума не было, никакого пульмонолога не было. Я каждый день разговаривала с ним. Он спрашивал, есть ли у меня знакомый пульмонолог, поскольку никто не помогал. Потом его состояние ухудшилось, он говорил с одышкой. После наших постоянных обращений его перевели на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Как вы знаете, аппарат дает нагрузку на сердце. Они приняли неверное решение», — сказала она.

Минздрав сообщил о смерти врача 28 июня. Но, по словам дочери, Алишер Уралов был госпитализирован в НИИ эпидемиологии микробиологии и инфекционных заболеваний в Ташкенте 26 июня, где скончался в тот же день.

«26 июня состояние моего отца резко ухудшилось. Его перевели в инфекционную больницу на Литературном. Его интубировали на протяжении часа. После этого он умер. Если бы вы видели его легкие, они превратились в пучок, а легочные альвеолы наполнились жидкостью», — отметила дочь врача.





Свидетельство о смерти Алишера Уралова. Основной причиной смерти указан COVID-19, дата смерти — 26 июня. Нажмите для увеличения.

Шахноза Хасанова решила добиваться правды после того, как Министерство здравоохранения сообщило, что Алишер Уралов умер от инфаркта миокарда. При этом в свидетельстве о смерти указано, что основной причиной смерти является COVID-19. В качестве заболеваний, приведших к смерти, указаны двусторонняя пневмония и отек легких.

«Я связалась с руководителем пресс-службы Минздрава Фуркатом [Санаевым], сказала: у вас совесть есть, почему вы пишете, что он умер от инфаркта, почему распространяется неверную информацию? Мне сообщили, что информацию дали в Яккасарайском медобъединении. После выхода этой информации я начала бороться. Мой отец умер не от инфаркта, а от осложнений, вызванных коронавирусом. Мой отец умер несправедливо. Я не могу этого вынести. Пусть все знают, пусть это дойдет до президента, пусть он знает, что на самом деле происходит», — сказала она в слезах.

Родные Алишера Уралова видели его в последний раз 14 июня, когда он отправился в карантинный комплекс в Юкоричирчикский район.

«Его похоронили под номером 967. Рядом было еще два гроба»

Алишер Уралов в карантинном комплексе «Уртасарай». Фото: Шахноза Хасанова.

Шахноза Хасанова также рассказала об условиях работы отца и возможных причинах заражения коронавирусом.

«Ему выдали маску, очки на глаза, белый защитный костюм. Коронавирус в основном передается через открытые ноги и руки. Бахил и перчаток вообще не было — врачи так работают. После осмотра каждого пациента врач должен умыться. Я думаю, что он заразился как раз после умывания», — считает она.

По ее словам, помимо отца на кладбище хоронили еще двух пациентов с коронавирусом.

Похороны. Помимо гроба на земле, можно увидеть еще один гроб внутри грузовика. Фото: Шахноза Хасанова.

«На кладбище, помимо гроба моего отца, было еще два тела. Об этом еще не сообщали в СМИ… Морг часами тянул с ответом. Я попросила узнать своих знакомых. Выяснилось, что моего отца похоронили под номером 967. В новом ТашМИ, оказывается, есть кладбище „Чинор ота“. Туда привезли три гроба с ковидом под номерами 965, 966, 967. Я не знаю, что означают эти номера, но в морге сообщили, что вместе с моим отцом похоронили еще двоих», — рассказала она.

«Тела с коронавирусом хоронят в спецодежде. Могилы располагаются в 2 м друг от друга. Трех мужчин, включая моего отца, похоронили в один ряд. У моего отца был номер 967, так как те двое — мужчины в возрасте 32 и 35 лет — умерли на несколько часов раньше», — добавила дочь врача.

«Но то, что моего отца, несмотря на наличие трех болезней, отправили туда с угрозами… я не могу вынести этого. Я буквально сгораю. Мне даже не дали копию историю болезни отца. Нас навестили несколько женщин, которые сказали, что в Яккасарайском медицинском объединении были места», — рассказала она.





Похороны проводят сотрудники СЭС в спецкостюмах. Фото: Шахноза Хасанова.

«Нужно правильно определять контингент врачей»

Журналистке Азизе Курбановой удалось связаться с врачом, который работал с Алишером Ураловым в карантинном комплексе.

«Действительно, идет „давка“. Спросите у тех, кто здесь, они так же скажут. Я сам 54-летний врач, меня сюда отправили принудительно. Нас не смогли обеспечить необходимыми средствами. Наша бригада работала с 600 гражданами. Не все из них заражены коронавирусом, у них есть другие болезни — стресс, кишечные заболевания, психоз… Если они нуждаются в помощи, плохо налажено обеспечение лекарствами», — сказал он.

Врач заявил, что необходимо правильно определять контингент врачей.

«Защитные средства должны носить и в „красных“, и в „зеленых“ зонах центра. Нехватка бахил — не принципиальный вопрос. По-моему мнению, нужно правильно определять контингент врачей. Представьте, вы на работе, вам звонят и дают полчаса, чтобы собрать вещи и отправиться в карантинную зону! Никакого этапа подготовки нет, инструктажа нет, все осталось на бумаге. Я сам тогда, в воскресенье (14 июня) был на дежурстве в роддоме. Меня забрали с дежурства и отправили туда. Это разве гуманно?» — задался вопросом он.

Кадр видео хокимията Ташкента из карантинного комплекса «Уртасарай».

Врач считает, что Алишера Уралова «чисто по-человечески» должны были принять на госпитализацию в месте, где он работал.

«Нужно было отправлять врачей с учетом их возраста и здоровья. Я был вместе с Алишер ака 4−5 дней [в одном контейнере], у него было много заболеваний. Он не должен был появляться здесь. Я сам занимался вопросом отправки его на скорой помощи, разговаривал со штабом по телефону, позже тоже был на связи. При подозрении на коронавирус у Алишера Уралова, возможно, с юридической точки зрения неправильно, но чисто по-человечески его должны были принять в месте, где он работал», — сказал он.

Азиза Курбанова также побеседовала с главным специалистом по кадрам Яккасарайского РМО-ЦМП, которая заявила, что не уполномочена отвечать на вопросы, но выразила мнение по некоторым из них.

«Алишер Уралов не давал никакого письменного отказа. Никого не принуждали. Есть врачи с маленькими детьми, в пенсионном возрасте — им даже не предлагали. Мы отправили здоровых врачей в среднем возрасте. Он каждый день приходил на работу в здоровом состоянии. Больничный он брал в 2016 году на три дня. Уралов позвонил начальнице отдела кадров 25 июня, тогда она узнала о ситуации. Алишер ака сказал, в какой больнице находится, рассказал о затрудненном дыхании, о схожих с коронавирусом симптомах», — приводит журналистка слова представителя отдела кадров.

В отделе также заявили, что «главный врач не был осведомлен о состоянии Алишера Уралова, никто ему не звонил, и поэтому он не мог не госпитализировать его».

Главный специалист по кадрам Яккасарайского РМО-ЦМП попросила обратиться в письменном виде для получения ответов от главного врача.

«Газете.uz» не удалось получить комментарий в Министерстве здравоохранения Узбекистана.