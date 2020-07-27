Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 июля заслушал отчет о работе по противодействию пандемии коронавируса в Ташкенте, повышению эффективности борьбы с распространением инфекции, увеличению охвата населения качественной и своевременной медицинской помощью. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Напомним, на совещании 15 июля президент подверг жесткой критике состояние дел по контролю за эпидемиологической ситуацией в Ташкенте и Ташкентской области и поручил создать условия для своевременного и правильного лечения заболевания.

За прошедшие дни в «Узэкспоцентре», во Дворце гимнастики, в спорткомплексе «Ёшлик» Юнусабадского района и в других зданиях созданы условия для обследования подозреваемых на коронавирус и организации лечения. Для помощи больным, в том числе пневмонией, организованы 10 «специальных поликлиник», которые должны круглосуточно консультировать и лечить обратившихся граждан.





В презентации приняли участие премьер-министр, руководители центральных учреждений, министерств и ведомств, а также представители других организаций, вовлеченных в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в стране.

Президент акцентировал внимание на важности поддержки национальной системы здравоохранения в условиях пандемии, в том числе путем набора медперсонала в создаваемые распределительные центры и новые клиники на базе спорткомплексов, привлечения военнослужащих и специалистов-медиков военно-медицинских учреждений к мероприятиям по организации лечения инфицированных коронавирусом.





Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность своевременной ежедневной оплаты труда привлекаемых медицинских работников за смену и их обеспечения средствами индивидуальной защиты, питанием и ночлегом.

Отметим, что на презентации президент впервые предстал в лицевой маске.