Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом сообщила об усилении санитарно-эпидемиологического контроля в супермаркетах и других крупных магазинах Узбекистана.

В частности, входы и выходы объектов должны быть оснащены пирометрами и антисептическими средствами. Каждому посетителю нужно измерять температуру тела. Если она равна 37 градусам и выше или есть признаки заболевания, вход в эти объекты запрещается. Кроме того, требуется соблюдать социальную дистанцию и носить маску.

Посетителям при входе в супермаркеты и другие крупные магазины будут выдавать перчатки. Это решение принято с учетом роста числа случаев заболевания легкой или бессимптомной формой коронавируса в последние недели, а также рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, для защиты здоровья граждан и обеспечения их безопасности, говорится в сообщении.

Кроме того, все рынки в регионах планируется закрывать раз в неделю для проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий, включая дезинфекцию.

В сообщении комиссии со ссылкой на мониторинг отмечается, что некоторые предприятия, которым разрешили работать в условиях карантинных ограничений, неоднократно нарушают санитарно-эпидемиологические требования даже после того, как власти предупреждают об этом. Речь идет о недостаточном соблюдении таких требований, как допуск посетителей в учреждения после измерения температуры тела, размещение с соблюдением социальной дистанции, постоянное проведение дезинфекционных работ, обеспечение работников медицинскими масками и перчатками.

В связи с этим Министерству внутренних дел, Национальной гвардии и Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора поручено в усиленном порядке проводить регулярные проверки (рейды) на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в общественных местах.

Отмечается, что председатель Совета Министров Каракалпакстана, хокимы областей и Ташкента несут персональную ответственность за обеспечение полного соблюдения правил карантина на своей территории. Они предупреждены о дисциплинарных мерах вплоть до увольнения руководителей, которые допустили распространение COVID-19.

Ранее сообщалось, что пассажиры «красных» авиарейсов получили право по прилету проводить карантин в гостинице за свой счет.

В махаллях, массивах и на улицах Ташкента, где выявлены случаи коронавируса, вновь установят блокпосты.