Заведующая бактериологической лабораторией Чиланзарского районного Центра санитарно-эпидемиологического благополучия Мархабо Нуриддиновна Ахмедова скончалась в возрасте 62 лет от осложнений коронавируса. Ее смерть была зарегистрирована 19 июля, но об этом нигде не сообщалось, рассказала «Газете.uz» сестра врача Махмуда Мурзаева.

«Моя сестра посвятила 40 лет своей жизни этой работе, из них более 30 лет проработала в Чиланзарском ЦСЭБ в качестве врача, затем — заведующей бактериологической лабораторией. Мы говорили ей, чтобы она вышла на пенсию, поскольку ее возраст уже превышал 60 лет, а она ходит внутри этой болезни. Она сказала, что не может бросить работу, не может отступить. Говорила, что доведет дело до конца и уже потом выйдет на пенсию», — заявила она.





Мархабо Ахмедова сдала тест на коронавирус 13 июля и получила положительный результат 16 июля. Она была в числе контактировавших с пациентами с COVID-19.

Махмуда Мурзаева сообщила, что ее сестра с начала пандемии работала практически без выходных и принимала тесты на COVID-19 у населения. Она предполагает, что сестра была инфицирована в процессе своей работы.

«Я попросила сестренку сдать тест на коронавирус, поскольку она каждый день контактирует с больными. В итоге она тоже сдала. В тот день коронавирус был выявлен у врача, которая работала под ее руководством. В первый раз у сестры не был выявлен вирус, но спустя неделю у нее поднялась температура, и после повторной сдачи COVID-19 был подтвержден», — рассказала сестра она.

Мархабо Ахмедова (в центре) вместе с медработниками Чиланзарского районного ЦСЭБ.

Кроме того, Махмуда Мурзаева сообщила, что место в больнице пришлось находить через знакомых.

«Сейчас такая ситуация. Трудно было госпитализировать ее. Даже сотрудницу этой сферы было сложно поместить в больницу. Но через знакомых удалось найти место в 1-й городской клинической больнице. У нее были отдышка и слабость, а также хронический бронхит. Шесть дней она пролежала в больнице, после ухудшения состояния ее подключили к кислороду, а потом она умерла», — сказала она.

Махмуда Мурзаева напомнила слова президента Узбекистана, который на регулярных совещаниях призывает материально и морально поддерживать медработников.

«Но вы сами видите, что руководители на местах проявляют безответственность. До сих пор… Она тоже заслуживала награды и признания, но ее руководство… в этом виноваты руководители городского ЦСЭБ и Чиланзарского ЦСЭБ — нигде об этом (о смерти Мархабо Ахмедовой — ред.) не сообщалось… Хоть и поздно, но нужно все расставить по местам», — подчеркнула Махмуда Мурзаева.

Мархабо Ахмедова (третья слева).

По ее словам, в их семье было 10 детей — 6 девочек и 4 мальчиков. Все дети получили высшее образование, из них 5 девочек — в сфере медицины.

«Нас родители воспитали скромными, но эту ситуацию я не могу вынести. Нигде о ее смерти не сообщалось, при этом руководство городского и районного ЦСЭБ даже не выразили ее семье соболезнования. Я не могу это вынести, поэтому написала письмо на имя министра здравоохранения Алишера Шадманова и главного врача Ташкентского городского ЦСЭБ Малики Кудратходжаевой», — заявила она.

Неполная статистика

Министерство здравоохранения не сообщало о смерти Мархабо Ахмедовой. В ежедневных сообщениях Минздрава о скончавшихся пациентах с 18 июля отсутствуют инициалы, возраст и другие данные, совпадающие с данными врача.

В пресс-службе Минздрава 23 июля «Газете.uz» отметили, что на тот момент у них не было информации об этом. В Агентстве санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве подтвердили смерть Мархабо Ахмедовой.

«Газета.uz» запрашивала в Минздраве статистику о медработниках, заболевших и умерших от COVID-19, однако эти данные до сих пор не раскрываются.

В целом, цифры, публикуемые министерством, отражают не все случаи смерти заболевших коронавирусом. К примеру, в статистике не было имени бывшего заместителя генерального прокурора Узбекистана, экс-прокурора Каракалпакстана Хакимбая Халимова.