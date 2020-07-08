Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом в Узбекистане с 10 июля по 1 августа вновь усиливаются карантинные ограничения.
В частности, ограничивается передвижение автотранспортных средств. МВД, Нацгвардии и Госинспекции санэпиднадзора поручено в двухдневный срок подготовить обоснованные предложения по порядку ограничения передвижения автотранспорта в масштабах страны.
Часть сотрудников государственных органов и организаций должна быть отправлена в трудовой отпуск согласно законодательству, остальная часть должна в максимально возможной степени работать дистанционно (онлайн).
В государственных органах, а также в организациях и на предприятиях запрещено проведение собраний, в необходимых случаях они должны проводится по видеоконференцсвязи.
Запрещается передвижение автотранспортных средств между регионами (кроме служебных и личных автотранспортных средств организаций, занимающихся выращиванием сельскохозяйственной продукции).
Кроме того, приостанавливается проведение представлений, культурно-развлекательных и других массовых мероприятий, свадеб и семейных мероприятий.
Лицам старше 65 лет запрещено находиться в общественных местах.
На улицах и в других местах запрещено передвижение группами из более трех человек.
Приостанавливается деятельность:
- аттракционов в парках и садах;
- вещевых рынков и крупных магазинов непродовольственных товаров;
- спортивных залов, фитнес-клубов, тренажерных залов и бассейнов;
- дошкольных образовательных организаций, учебных курсов и кружков независимо от организационно-правовой формы собственности;
- пунктов общепита (рестораны, кафе, столовые, чайханы), за исключением служб доставки (кейтеринга);
- санаториев, пансионатов, детских лагерей, гостевых домов, пляжей и других мест отдыха.
Кроме того, пересмотрен порядок осуществления международных авиарейсов и грузовых перевозок.
Количество международных авиарейсов будет сокращено вдвое на основе анализа эпидемиологической ситуации в зарубежных странах.
Водители, занимающиеся международными грузовыми перевозками, в обязательном порядке будут сдавать тесты на коронавирус.
DIII
Иван — пока вирус не уйдёт
Indira Iskandarova
Иван, а вы видите другое решение??
Mirjamshid Pulatov
Ishsiz uyda utirganlaga davlat tomonidan moddiy yordam beriladimi yoki yana hamma karantin aholini uz hisobidanmi?
Мария Ирматова
будем погружаться в нищету
Alexei Solodkov
Прошлый карантин помог же да? НЕТ. Так зачем на те-же грабли поступать.
Шизя Френик
“Лицам старше 65 лет запрещено находиться в общественных местах.“
Как это понимать? Что подразумевается под “общественным местом“? Улица, это общественное место. Магазин продуктовый, это общественное место. Банк, собес, помещение махалли, это общественное место. Не общественное место, это своя комната. Так её нельзя покидать?
Дайте, пожалуйста, расшифровку понятия “общественное место“.
Анастасия Филатова
А автобусы ездить будут? Какой тогда смысл
Максим Давлетмуратов
Специальная комиссия и правительство Узбекистана, выделите средство нараду, или откажитесь от сваей зарплаты и раздайте кому нуждается
Vladimir Vladimir
Какого транспорта? Личного? Опять стикеры? Почему не пишете? На каком основании вообще он все вводит когда в других странах только смягчают все ограничения? Чтобы только в корзинке все покупалось???
Комил Рахманкулов
АБР выделил Узбекистану 500 млн долларов. Вот и весь секрет
Rustam Bek
Чудно о чем мечтати бедные. Этот раз точно добют простого народа
Farhad
Для работы дистанционно и проведения онлайн совещаний очень нужен качественный интернет. Может сейчас когда это необходимо всем его все же наладят. Не возможно вести конференц связь с областью или коллегами из за постоянных прерываний или жуткого торможения.
Тимур
Если государство обеспечит моих детей жильем и едой то сяду дома а так не имеют право ограничивать передвижения машину не отдам и штрафы платить не буду если государство не советуется с народом то и я не буду
Eshmatov Murid
Молодцы!!!
why not
>> В частности, ограничивается передвижение автотранспортных средств.
Даже жалко становится редакторов газет и телеграм-каналов, которым приходится публиковать такие “чёткие“ и “понятные“ решения Комиссии и краснеть за неё.
Карина Картер
а деньги потраченные на проездные июль кто нам возместит??
Алексей Соколов
Правильное решение! Но про общественный транспорт что-то ни слова? Автобусы сейчас в самой группе риска.
Алия Турсунова
Ну вот опять…вернулись к тому с чего начали.
Лилия Шайбакова
Не совсем понятно с режимом, если кто подскажет, буду благодарна. Хотели в субботу ехать в горы, в чимган, на два дня. Две свои машины, по 4 человека в каждой. Можно? Или нет? Или можно, но никто не гарантирует что сможем спокойно вернуться? Или нельзя, но если очень хочется, то можно? Подскажите, кто-нибудь
Anna Anna
ужас…
Sergey Eremin
Опять за старое..
Нельзя вводить жёсткие ограничения!
Людям надо на что то жить! От государства компенсации всё равно не будет..
Екатерина Ким
Можно хотя бы городской транспорт не закрывать?! просто увеличить количество автобусов на маршруте. А не наоборот сокращать, чтобы потом люди как селедки в банках ездили.
Flyer
“Лицам старше 65 лет запрещено находиться в общественных местах“
а вот это перегиб и говорит лишь о том что Минздрав сам не понимает против чего борется.
Роспотребнадзор подтвердил что витамин D3 помогает укреплять иммунитет. если пенсионеры не смогут получать солнечную ванну их иммунитет ослабнет.
в красных зонах надо немедля начать массовое тестирование, выплату пособий и бесплатную раздачу витаминок, масок и перчаток.
Вы знаете как сложно в Зангиотинском районе купить перчатки? да их тут просто нет. еще в апреле все раскупили! если у жителей красной зоны не будет средств индивидуальной защиты — ждите еще 600 тыс больных.
=====
почему вот республиканская спец комиссия не озаботилась таким вопросом как гарантированное обеспечение всех жителей красных зон средствами индивидуальной защиты(СИЗ)? почему не проводят тесты? почему за столько времени, ко мне ни разу не пришел/позвонил участковый врач и не поинтересовался мои здоровьем?
=====
давайте прямо зададим им вопросы — что они сделали чтобы сдержать заболевание в красных зонах? мой ответ очевидца — нифига они не делают.
Файзулло Хамидов
биз ешлар куткандик шунде булишини билардик
Денис Урлаев
И вирус будет побежден!
Алия
Бедные ДОО. Успели проработать две недели и уже опять их закрывают. Сколько работы было выполнено для возобновления деятельности?!
“Часть сотрудников государственных органов и организаций должна быть отправлена в трудовой отпуск“. Так и так всех максимально отправили в отпуск в марте. Кого отправлять то теперь? Теперь уже в отпуск без сохранения заработной платы.
Конечно правильно было бы сделать так: законодательно разрешить в период карантина отправлять сотрудников в трудовой отпуск (оплачиваемый) сколько потребуется.
Sarvarbek Tairov
Не понятно, как: ограничивается передвижение автотранспортных средств?
Такие не ясные сообщения и решения создают хаус в управлении и принятый решений на местах. Каждый толкует как хочет. Даже в оригинале не прописано как это будет!
Erkin Kuchkarov
А где эти меры официально публикуются чтобы на них сослаться при исполнении контрактных обязательств?
Фарид Джабаров
А автобусы продолжат ездить?
Эркин Низамов
А финансовое благосостояние народа, комиссия не анализирует?
Si
Я вообще не понимаю, зачем нужно было запускать автобусы, где не соблюдается дистанция. Зачем нужно было открывать парки, общепит. Лучше бы перетерпели. Теперь придется с этим жить. Открыли бы метро, там хоть можно было бы контролировать людей.
Теперь вот такая жизнь поганная.
Надежда Тен
Какой трудовой отпуск? Многие уже отпуска за следующий год отгуляли!
Отпуск без содержания? А жить на что?!!!
Комиссию и правительство, хокимов отправить в отпуска без сохранения заработной платы, продать все служебные автомобили и подарить им велосипеды) пусть трудятся на благо народа безвозмездно))
Полученные средства направить на помощь населению.
Май Девятаев
ну вот, за что боролись на то и напоролись. ибо нечего было разрешать автобусы и рынки. люди расслабились и многи перестали соблюдать меры предосторожности. перестали мыть руки и носить маски, говорю из собственного опыта и наблюдений за окружающими. у нас не китай, люди не такие ответственные.
Si
Почему государство не помогает народу? Пусть помогут каждому человеку и все переживем этот кризис.
Алексей Николаевич
Не поможет. Тольку хуже сделают. Народ уже опыта поднабрался и понял истину некоторых решений.
Елена Михайлова
Жить то на что? Ведь никакой материальной поддержки нет от государства!!! Детей кормить нужно! Малый бизнес загибается уже нешуточно!
Миразиз Тахиров
Салоны красоты будут работать??? Очаг инфекции..
Иван Смирнов
Жить на что? Компенсации где давать будут? Золото, газ и нефть общенациональное достояние. Чиновники, делитесь с народом, который нищает!
Rust En
Что хотите делайте, но личный транспорт не запрещайте!
Yuri
А жить на что? Об этом Комиссия подумала или об этом ей не хватает думать чем??
Алиса Печальная
у нас, наверное, специально выходят полу-решения, полу-новости — чтобы потом можно было легко их трактовать в свою пользу. Почему не прописано конкретно по поводу ограничений транспорта? По часам опять или как? Почему нельзя подавать нормальную, обдуманную, аргументированную и полную информацию?? Уже про то, зачем все это вообще нужно, молчу. Только вроде начали возвращаться к нормальной жизни. И ведь даже слова гл. врача НИИ вирусологии нашей спец. комиссии по одному месту — что с этим вирусом забыли напрочь об основных болезнях, и люди умирают, потому что не получают необходимой помощи именно по своим текущим заболеваниям!
Vladimir Kadalashvili
Если говорить простыми словами, то члены комиссии расписались в своей некомпетентности, а также в том, что время для карантина не использовалось для подготовки и мобилизации системы здравоохранения. Они реально надеялись, что все посидят немного дома и вирус сдует из нашей страны ветром. Была бы у них совесть — они бы покаялись перед народом и ушли в отставку. Но у нас это не принято, у нас принято занять место ( именно так ) и держаться за него руками, ногами и зубами до последнего.
Очень надеюсь, что международные организации, которые выдают нам кредиты, тщательно будут проверять расходование средств.
С большой властью приходит большая ответственность. Это то, что товарищи из спецкоммисси не понимают, но им так или иначе придется это усвоить.
Зато нас и дальше будут веселить фразочками типа “Собака может принести коронавирус домой на лапах“, “Не время качать права“, “Давайте дождемся последнего больного и посидим в карантине еще 14 дней“, “Мы хотим выделить помощь населению, только пока думаем как — картой или наличкой“ и прочее.