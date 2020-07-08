Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом в Узбекистане с 10 июля по 1 августа вновь усиливаются карантинные ограничения.

В частности, ограничивается передвижение автотранспортных средств. МВД, Нацгвардии и Госинспекции санэпиднадзора поручено в двухдневный срок подготовить обоснованные предложения по порядку ограничения передвижения автотранспорта в масштабах страны.

Часть сотрудников государственных органов и организаций должна быть отправлена в трудовой отпуск согласно законодательству, остальная часть должна в максимально возможной степени работать дистанционно (онлайн).

В государственных органах, а также в организациях и на предприятиях запрещено проведение собраний, в необходимых случаях они должны проводится по видеоконференцсвязи.

Запрещается передвижение автотранспортных средств между регионами (кроме служебных и личных автотранспортных средств организаций, занимающихся выращиванием сельскохозяйственной продукции).

Кроме того, приостанавливается проведение представлений, культурно-развлекательных и других массовых мероприятий, свадеб и семейных мероприятий.

Лицам старше 65 лет запрещено находиться в общественных местах.

На улицах и в других местах запрещено передвижение группами из более трех человек.

Приостанавливается деятельность:

аттракционов в парках и садах;

в парках и садах; вещевых рынков и крупных магазинов непродовольственных товаров;

и крупных магазинов непродовольственных товаров; спортивных залов, фитнес-клубов, тренажерных залов и бассейнов;

фитнес-клубов, тренажерных залов и бассейнов; дошкольных образовательных организаций, учебных курсов и кружков независимо от организационно-правовой формы собственности;

учебных курсов и кружков независимо от организационно-правовой формы собственности; пунктов общепита (рестораны, кафе, столовые, чайханы), за исключением служб доставки (кейтеринга);

(рестораны, кафе, столовые, чайханы), за исключением служб доставки (кейтеринга); санаториев, пансионатов, детских лагерей, гостевых домов, пляжей и других мест отдыха.

Кроме того, пересмотрен порядок осуществления международных авиарейсов и грузовых перевозок.

Количество международных авиарейсов будет сокращено вдвое на основе анализа эпидемиологической ситуации в зарубежных странах.

Водители, занимающиеся международными грузовыми перевозками, в обязательном порядке будут сдавать тесты на коронавирус.