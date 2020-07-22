На 66-м году жизни скончался бывший заместитель генерального прокурора Узбекистана, прокурор Каракалпакстана Хакимбай Халимов, у которого ранее был диагностирован коронавирус. Об этом «Газете.uz» сообщил начальник Отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

«Руководство и сотрудники Генеральной прокуратуры выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью государственного советника юстиции 3-й степени (генерал-майор юстиции) Халимова Хакимбая Ашировича, который служил в прокуратуре Республики Каракалпакстан», — говорится в сообщении пресс-службы.

Хакимбай Халимов (1954 года рождения) в разные годы работал в системе прокуратуры Каракалпакстана. Занимал должность заместителя генерального прокурора Узбекистана, прокурора Каракалпакстана. С 2017 по 2019 года руководил народной приемной президента в Каракалпакстане. С 2019 года работал начальником отдела прокуратуры Каракалпакстана.