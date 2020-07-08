Койко-мест в стационарных больницах не осталось несмотря на то, что бессимптомным пациентам разрешено проходить лечение дома и в гостиницах, заявил представитель штаба по борьбе с коронавирусом, профессор Хабибулла Акилов на брифинге в среду.

Из-за перепрофилирования больниц под лечение пациентов с коронавирусом остаются без лечения и умирают другие пациенты с хроническими заболеваниями. Пока нет статистики по косвенным жертвам от COVID-19, но на это нельзя закрывать глаза, сказал он.

Хабибулла Акилов отметил, что, если в день будет выявляться по 1000 случаев COVID-19, систему здравоохранения Узбекистана ждет полный коллапс.

Чтобы этого избежать, было решено вернуться к строгим карантинным ограничениям. Это нужно, чтобы прервать цепочку распространения коронавируса.

«Изначально мы просили два инкубационных периода (по 14 дней — 28 дней), но нам сказали, что для людей это будет очень сложно. Можем максимум терпеть 20 дней. Нам удалось убедить комиссию хотя бы на 20 дней. Если мы не примем жесткие меры, последствия могут быть трагическими», — подчеркнул профессор.