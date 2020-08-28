Под председательством президента Шавката Мирзиёева проходит видеоселекторное совещание по вопросам подготовки к учебному году в школах, сообщила пресс-служба главы государства.

Прежде чем перейти к основному вопросу, президент затронул ситуацию с коронавирусом. На этой неделе выявлялось в среднем 370 новых случаев заражения в день. В нынешних условиях смягчения требований карантина эта цифра будет считаться контрольным показателем, пишет пресс-служба по итогам заседания.

«Президент предупредил всех руководителей о недопустимости сокрытия реальных цифр. Такие попытки повлекут за собой суровые меры ответственности, вплоть до уголовной», — говорится в сообщении.

Хокимам, руководителям секторов и ответственным ведомствам указано на необходимость обеспечения строгой дисциплины по соблюдению санитарных требований в каждой махалле, общественных местах, на транспорте и предприятиях. Необходимо пресечь случаи, когда одну и ту же свадьбу или другую церемонию проводят в течение нескольких дней или 3−4 раза в день, сказал президент.

«Предотвращение заражения зависит, прежде всего, от нашего внимания к себе, своему здоровью, атмосфере в нашей семье. Если все мы, все общество, будем соблюдать правила гигиены, медицинской защиты и социальной дистанции, болезнь не будет распространяться», — сказал Шавкат Мирзиёев.

На совещании рассмотрен также вопрос материальной поддержки социально уязвимых семей. Напомним, 26 августа глава государства подписал постановление «О дополнительных мерах по социальной поддержке населения».

Согласно документу, на сборы в школу детям, не достигшим 16 лет, из семей, включенных в «железную тетрадь», получающих пособие по случаю потери кормильца, а также детям с инвалидностью, будет оказана материальная помощь в размере 500 тысяч сумов. Всего данной помощью будет охвачено более 810 тысяч детей. На эти цели выделено более 400 млрд сумов. Выплаты будут осуществлены через Пенсионный фонд.

«Министерству по поддержке махалли и семьи, хокимам и руководителям секторов даны поручения по справедливому, открытому и правильному доведению материальной помощи нуждающимся семьям, чтобы никто не остался без внимания», — говорится в сообщении.

С населением проведут встречи, на которых разъяснят важность расходования этих средств «исключительно на гармоничное развитие и укрепление здоровья детей», резюмировала пресс-служба президента.