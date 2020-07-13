8 июля член штаба по борьбе с коронавирусом, профессор Хабибулла Акилов сообщил, что в Узбекистане наблюдаются проблемы с удовлетворение спроса на проведение анализов ПЦР (полимеразная цепная реакция) на коронавирус. По его словам, реальный показатель заболеваемости COVID-19 может быть выше официальной статистики.

«В день прибавляется по 350 случаев (с 8 июля — в среднем по 465 случаев — ред.), но это статистика, которую мы знаем. Но сколько тех, кто инфицирован и ожидает результаты анализов, сколько бессимптомных пациентов. Их может быть в два-три раза больше», — отмечал Хабибулла Акилов.

Профессор напомнил, что в начале пандемии в Узбекистане не было проблем с анализами ПЦР, но из-за увеличения числа случаев COVID-19 лаборатории, которые проводят тесты на коронавирус, перестали удовлетворять спрос на тестирование.

«Несмотря на то, что мы суммарно проводим 20−22 тысячи анализов в день, мы не можем удовлетворить спрос. Если раньше результат выходил за 5−6 часов, то за счет накопившихся плашек, очередей, ответ анализа ПЦР выходит от 2−3 дней до недели. За это время пациент, которые ожидает ответ, ходит среди населения», — говорил он.

Хабибулла Акилов сообщил, что по поручению президента Узбекистана должно быть закуплено дополнительно 60 ПЦР-аппаратов. «Сейчас обучаем врачей, мы их поставим, увеличим количество», — заверил член штаба по борьбе с коронависом.

Алишер Шадманов (справа).

Министр здравоохранения Алишер Шадманов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» 7 июля заявлял, что в стране создан необходимый резерв медикаментов для лечения инфицированных пациентов.

«Это хлорохин, гидрохлорохин и азитромицин, который впервые начали применяться в США. В рамках первого контракта наша страна закупила этих лекарств в объеме, достаточном для 40 тысяч пациентов. Сейчас еще остается резерв. Кроме того, есть противовирусные препараты, такие как фавипиравир (авиган), выпущенный в Японии [для лечения гриппа]. Также привезли в необходимом объеме и используем. Создан резерв и по другим лекарствам», — рассказал он.

Глава Минздрава также отметил, что в стране имеется запас для проведения еще свыше 1 миллиона тестов на COVID-19.

«В начале пандемии объемы тестов были невелики, ни одно государство не продавало. В такое сложное время наш президент, переговорив с главами других государств, открыл дорогу для заключения контрактов. На сегодняшний день у нас достаточно тестов. Если на данный момент мы провели более 1 миллиона тестов, то у нас есть резерв для проведения еще свыше 1 миллиона тестов», — подчеркнул Алишер Шадманов.

Кроме того, по словам министра, местные компании начали производство тестов на коронавирус, защитных костюмов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, а также аналогов препаратов фавипиравир (Япония) и ремдесивир (США), испытания которых завершатся через полтора месяца.





Первый заместитель министра здравоохранения, директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Баходир Юсупалиев сообщил, что в день проводится 20−25 тысяч тестов на коронавирус, хотя до ужесточения карантина этот показатель составлял 8−10 тысяч.

«Это свидетельствует о действительно большой нагрузке на систему здравоохранения. Что мы сделали для создания условий [для проведения тестов]? Например, было дополнительно закуплено 45 ПЦР-аппаратов (лабораторий), и они доставлены на места. Ходят слухи, есть у нас тесты или нет. Тесты есть. Есть резерв на проведение до 1 миллиона тестов, и каждый раз он будет обновляться», — подчеркнул он.

Кроме того, если ранее в Ташкенте можно было сдать тесты на COVID-19 только в пяти местах, то лаборатории по приему анализов появились в каждом из 11 районов.

«Тесты не нужно сдавать просто так… Если есть симптомы, то лучше не выходить на улицу, позвонить из дома по номерам (1005 по Ташкенту и Ташкентской области или 1003 по Узбекистану) и в семейную поликлинику. Тесты организованы так, что в первую очередь они берутся у пациентов, у содержащихся на карантине и у лиц с клинико-эпидемиологическими симптомами, а затем у других категорий граждан. Ни одна страна на 100% не охватила и не сможет охватить население тестированием», — заявил Баходир Юсупалиев.

Первый замглавы Минздрава привел в пример Южную Корею, где проводится в среднем по 20 тысяч тестов в день, что составляет 26 тестов на 100 тысяч населения. В Узбекистане проводится 22 тысячи, или 46 тестов на 100 тысяч жителей, сказал он.

Сегодня в Узбекистане функционируют 43 лаборатории в системе АСЭБ, где установлено 92 ПЦР-аппарата (с учетом 45 новых), которые проводят тесты бесплатно. Кроме того, к тестированию привлечены 8 частных медучреждений, которые принимают анализы на COVID-19 на платной основе.

Напомним, в апреле частным клиникам сначала разрешили проводить платные тесты на COVID-19, но спустя два дня было сообщено, что их решили не привлекать с учетом наличия достаточных лабораторных мощностей Минздрава и АСЭБ.

Однако уже с середины июня, по мере ослабления карантинных мер, у территориальных центров санэпидблагополучия стали образовываться большие очереди из желающих сдать анализ на коронавирус. С 24 июня правительство вновь разрешило частным медорганизациям проводить платные тесты на коронавирус.