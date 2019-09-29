Главное

Президент Шавкат Мирзиёев поздравил учителей и наставников с профессиональным праздником. Он назвал основной задачей сферы образования подготовку детей к будущему, к жизни в условиях глобальной конкуренции.

Узбекистан и США подписали грантовое соглашение, согласно которому США выделят грант до 50 млн долларов на пять лет на поддержку реформы народного образования.

Указом президента с 1 октября ставка НДС снижается с 20% до 15%. Базовую ставку налога на прибыль юридических лиц со следующего года планируется повысить до 15%.

Бывший председатель Службы государственной безопасности Ихтиёр Абдуллаев приговорен к 18 годам лишения свободы.

Ученый-востоковед Андрей Кубатин, осужденный в 2017 году по обвинению в государственной измене, реабилитирован.

С 1 октября снять средства с международных карт через банкоматы в Узбекистане можно будет только в сумах. В Центробанке сослались на международную практику и указали на риски совершения подозрительных операций.

Экология

До 1 февраля в Узбекистане может быть введен мораторий на вырубку деревьев (кроме растущих в лесах). Об этом говорится в проекте постановления правительства. За время моратория должны быть пересмотрены нормы обрезки и рубки деревьев и кустарников.

Правительство Узбекистана, ПРООН и ЮНЕСКО запустили проект в Приаралье по решению проблем человеческой безопасности путем содействия устойчивому сельскому развитию.

Европейский инвестиционный банк выделит кредит в 100 млн евро на программу по модернизации ирригационных систем и восстановлению засоленных земель Каракалпакстана.

Тексты недели





Европейская неделя мобильности в Ташкенте завершилась Днем без автомобиля. Каким может быть город, где в приоритете не автомобиль, а человек, — в нашем репортаже.

Права глухих и слабослышащих на достойный и безопасный труд нарушаются регулярно, а общественность и власти закрывают на это глаза. Дильмурад Юсупов пообщался с глухими работниками автостоянок и стал очевидцем их тяжелых рабочих будней.

В Узбекистане начинается первая вакцинация 9-летних девочек против вируса папилломы человека. Что такое ВПЧ? Для чего нужна вакцинация? Что нужно знать? Мы попросили врачей и ученых ответить на вопросы читателей.

Спецдокладчик ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саян, посетивший Узбекистан, описал проблемы системы правосудия. Для реформы судебной системы, по его мнению, нужно ограничить роль прокуратуры в уголовном процессе, закрепить в Конституции главенство международного права и установить строгие санкции за недопуск адвоката к подзащитному.

Другие новости

Апелляционная инстанция Ташкентского экономического суда оставила без изменений решение первой инстанции о приостановлении работы «Молочной кухни». Представители компании на заседании отсутствовали.

Заместитель хокима Алмазарского района Ташкента Абдурасул Вахабов уволился после инцидента с его нападением на корреспондентов Kun.uz. Прокуратура Ташкента отказалась возбуждать уголовное дело в отношении замхокима, однако Генеральная прокуратура отправила дело на пересмотр.

В Коканде подтвердили составление списка учащихся, носящих платки. В хокимияте заявили, что в этом нет ничего плохого и что это делается в рамках мониторинга интересов учащихся.

Ассоциация футбола Узбекистана расторгла соглашение с главным тренером национальной сборной Эктором Купером. Его на этом посту сменил Вадим Абрамов.

С марта на всех АЗС, АГНКС и АГЗС должны круглосуточно работать туалеты, отвечающие установленным требованиям, иначе им будет запрещено работать. Заправкам также рекомендовано открыть пункты торговли и питания.

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