Правительство Узбекистана разрабатывает меры по борьбе с теневой экономикой. Это предусмотрено проектом постановления президента. Документ ещё не был опубликован для общественного обсуждения и проходит этап согласования через министерства и ведомства. «Газета.uz» смогла с ним ознакомиться.

В субботу председатель Налогового комитета Шерзод Кудбиев и глава Торгово-промышленной палаты Даврон Вахабов обсуждали проект с предпринимателями, и в документ могут быть внесены изменения с учётом предложений.

Согласно проекту, продажу недвижимости и автотранспортных средств предлагается осуществлять только на основе безналичного расчёта. Комиссии в рамках этих операций планируется отменить.

При этом договоры купли-продажи с физическими лицами должны будут нотариально заверяться на основании банковских данных, а с юридическими лицами — через электронные счета-фактуры при наличии документа, подтверждающего безналичный расчёт.

Проводить оплату только в безналичной форме предлагается в случае, если цена товара и услуги превышает 3000 долларов (ранее предлагалось установить лимит в 300 разовых расчётных величин, или чуть более 100 млн сумов).

Сотрудникам бюджетных организаций, в том числе вузов и крупных налогоплательщиков, а также военнослужащим 100% зарплаты предлагается выдавать перечислением на банковскую карту.

Предлагается утвердить каталог услуг, которые оплачиваются только в безналичной форме: государственные, коммунальные услуги, контракт на обучение в вузе и так далее.

Оптовую торговлю также планируется полностью перевести в безналичный расчёт.

В феврале президенту Шавкату Мирзиёеву была представлена презентация мер по сокращению использования наличных. Среди них назывались внедрение безналичных расчётов для бюджетных организаций, оказывающих услуги населению, застройщиков при реализации жилья физлицам и другие. В безналичную форму планировалось перевести оптовую торговлю древесиной, автошинами и сахаром.

В декабре прошлого года вице-премьер Джамшид Кучкаров сообщал, что подготовлен проект постановления президента по сокращению оборота наличных денег для борьбы с теневой экономикой. Речь в нём шла об оплате некоторых платежей только через банковские карты.

В начале года президент заявлял, что ущерб госбюджету от теневой экономики оценивается в 30 трлн сумов, а ущерб ВВП — в 135 трлн сумов. Почти 11 тысяч застройщиков (41%) в отчётах указали только одного сотрудника, сообщалось тогда.

С 1 февраля в Узбекистане заработал рейтинг устойчивости предпринимателей, который должен поощрять правильно работающий бизнес и стимулировать его выходить из «тени».