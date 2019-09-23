Главным тренером национальной сборной по футболу назначен Вадим Абрамов, с января возглавлявший футбольный клуб «Бунёдкор», сообщила Ассоциация футбола Узбекистана.

Кандидатуру Вадима Абрамова утвердил тренерский совет АФУ, отмечается в сообщении. Ему будут помогать Тимур Кападзе, Мирко Йеличич и Денис Иванков.

Ранее АФУ объявила о расторжении контракта с главным тренером сборной Эктором Купером по обоюдной договоренности. Он проработал на этом посту с августа прошлого года.

Вадим Абрамов возглавлял ташкентские клубы «Трактор» (2003−2007) и «Локомотив» (2008−2010), казахстанскую «Астану» (2013). Сборная Узбекистана под его руководством заняла четвертое место на Кубке Азии в 2011 году.