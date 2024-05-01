В Узбекистане с 1 мая повышаются минимальные размеры пенсий и пособий. Указ об этом 30 апреля подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда при Министерстве экономики и финансов.

Напомним, 1 февраля уже повышали минимальные пенсии и пособия, однако 30 апреля минимальные потребительские расходы (МПР), которые используются для определения черты бедности в стране, были повышены на 4,3% — с 621 тысячи до 648 тысяч сумов в месяц. То есть этот показатель оказался выше размера пенсий и пособий, хотя по Конституции размеры пенсий, пособий и других видов социальной помощи, установленных законом, не могут быть ниже официально установленных МПР.

В связи с этим пенсии и пособия повышены до уровня черты бедности.

Минимальный размер пенсии по возрасту при неполном стаже работы с учётом доплаты увеличится с 621 тысячи до 648 тысяч сумов в месяц (+4,3%);

Минимальный размер пособия на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пособия по случаю потери кормильца увеличится с 621 тысячи до 648 тысяч сумов с выплатой пенсии каждому следующему нетрудоспособному члену семьи в соответствии с действующим порядком.

В результате пенсии 751 тысяча пенсионеров по возрасту и 110 тысяч получателей пособия по случаю потери кормильца будут доведены до уровня МПР. На повышение пенсий из Пенсионного фонда будет дополнительно выделено 180 млрд сумов, говорится в сообщении.

В Пенсионном фонде отметили, что пенсионеры будут получать повышенную сумму уже с мая.