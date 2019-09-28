Узбекистан и Соединенные Штаты Америки 28 сентября подписали грантовое соглашение для осуществления целей в области развития (DOAG), в рамках которого американская сторона выделит до 50 млн долларов на поддержку реформы сектора образования в стране в течение следующих пяти лет.

Как сообщила пресс-служба Министерства народного образования, подписи под документом поставили министр народного образования Шерзод Шерматов, временный поверенный в делах США Алан Мельцер и и. о. директора Региональной миссии USAID по Центральной Азии Джули Саусфилд.

Это первое всеобъемлющее двустороннее соглашение между правительствами США и Узбекистана о гранте на развитие с целью поддержки прогресса в сфере образования. Документ предполагает предоставление первого транша на сумму 19,5 млн долларов.

Мероприятия, финансируемые в соответствии с соглашением, будут осуществляться в тесной координации с правительством Узбекистана для улучшения результатов обучения чтению и математике в начальной школе, использования информационных технологий и обучения английскому языку.

В рамках проекта МНО получит научно-обоснованную стратегию для осуществления инициативы «IT-Нация», которая направлена на повышение знаний и навыков учащихся в сфере информационных технологий. Планируется интегрировать современные информационные технологии в учебный процесс.

Одной из проблем сферы образования Узбекистана является отсутствие инструментов объективной оценки знаний и навыков детей. При поддержке USAID будут проведены исследования навыков чтения и математики в начальных классах (EGRA и EGMA) общеобразовательных школ. Эти исследования помогут определить пробелы в обучении детей и принять меры по их устранению. На эти цели USAID дополнительно выделит 1,5 млн долларов.

USAID также окажет поддержку МНО в осуществлении проекта English Speaking Nation, направленного на совершенствование преподавания английского языках в школах через внедрение современных методов обучения. На осуществление данного проекта выделяется 5 млн долларов.

В мае была принята Концепция развития системы народного образования Узбекистана до 2030 года. Проект окажет поддержку в достижении целей данной концепции.