Наманганский городской суд по уголовным делам 28 марта вынес приговор в отношении 27-летнего мужчины, которого признали виновным в оскорблении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в социальных сетях и незаконном выезде за границу. «Газета.uz» изучила решение суда.

Жителя Намангана Д. Т. задержали 4 декабря 2023 года после возвращения из Ирана и предъявили обвинение по части 3 статьи 158 (публичное оскорбление или клевета в отношении президента Узбекистана, а равно с использованием печати или иных СМИ, сетей телекоммуникаций или интернете) и пункту «б» части 2 статьи 223 (незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Узбекистан по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса. По первой статье предусмотрено наказание в виде исправительных работ до 3 лет или ограничения свободы от 2 до 5 лет либо лишения свободы до 5 лет, по второй — лишение свободы от 5 до 10 лет.

Согласно материалам дела, в сентябре 2016 года он выехал в Иран без оформления выездного стикера в паспорте (с 1 января 2019 года в Узбекистане была прекращена выдача стикеров разрешительной записи для временного выезда за границу и введены заграничные паспорта).

Как говорится в решении суда, обвиняемый оставил клеветнический комментарий на Facebook под публикацией, где говорилось о планируемом участии президента Шавката Мирзиёев в параде Победы в Москве 9 мая 2023 года.

Кроме того, с аккаунта «Muhammad Sanjar» мужчина опубликовал в Facebook фото с президентом, где он совершает паломничество умра, с комментарием, который был признан экспертизой оскорбительным.

Подсудимый частично признал свою вину по части 3 статьи 158, но не согласился с обвинением о незаконном выезде за границу по предварительному сговору группой лиц. По его словам, он выезжал за границу сам, чтобы поступить в иранский университет, поскольку не смог пройти экзамен в Ташкентский университет информационных технологий. В Иране он отучился четыре года и получил диплом Al-Mustafa International University.

Д. Т. узнал, что его объявили в розыск, в 2022 году. 3 декабря 2023 года он прилетел в Ташкент из Тегерана.

Мужчина подчеркнул, что не является членом какой-либо религиозной организации.

В материалах дела приводятся также другие комментарии, связанные с судами над блогерами Олимжоном Хайдаровым и Абдукодиром Муминовым.

Суд переквалифицировал обвинение по пункту «б» части 2 статьи 223 УК на часть 1 статьи 223 УК (выезд за границу, въезд в Узбекистан или переход границы в нарушение установленного порядка / наказывается штрафом от 200 до 400 БРВ или ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет).

Суд признал мужчину виновным по вышеуказанной статье и части 3 статьи 158 УК (публичное оскорбление или клевета в отношении президента Узбекистана) и приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Его телефон Redmi Note 11 был изъят в пользу государства.

В октябре суд приговорил 19-летнего жителя Каттакурганского района Самаркандской области к 2 годам 6 месяцам лишения свободы за оскорбительный комментарий в адрес президента в Instagram. Судья также постановил заблокировать профиль подсудимого. Тогда «Газета.uz» изучила около 10 судебных решений по этой статье, по которым подсудимые получали ограничение свободы, и выяснила, что это было первым за многие месяцы решением суда о тюремном сроке за оскорбление президента.

В марте 2021 года Уголовный кодекс Узбекистана был дополнен нормой, устанавливающей ответственность за публичное оскорбление или клевету в отношении президента с использованием сетей телекоммуникаций или интернета.