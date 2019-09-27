Военный суд Узбекистан огласил приговор бывшему председателю Службы государственной безопасности Ихтиеру Абдуллаеву и членам «его преступного сообщества», сообщила пресс-служба Верховного суда.

На продолжавшемся в закрытом режиме более двух месяцев судебном заседании были допрошены подсудимые, выслушаны и исследованы показания более 300 потерпевших и свидетелей, исследованы доказательства, собранные органом предварительного следствия и всесторонне проверены доводы подсудимых.

Суд признал виновным Ихтиёра Абдуллаева в организации преступного сообщества, получении взяток, заключении сделок вопреки интересам Узбекистана, вымогательстве, хищении чужого имущества, нарушении таможенного законодательства в особо крупных размерах, в интересах организованной группы и преступного сообщества, и ряда других уголовно наказуемых деяний, путем злоупотребления должностными полномочиями. В совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы.

Кроме того, приговором суда осуждены: бывший заместитель председателя СГБ Джахангир Игамов к 16 годам, бывший советник председателя СГБ Алишер Ишанходжаев — 17 годам, бывший заместитель прокурора города Ташкента Ёркин Абдуллаев — 14 годам, бывший заместитель начальника управления по работе с кадрами Министерства юстиции Юсуфбай Ходжаев — 8 годам, бывший заместитель Генерального прокурора Гайрат Хидоятов — 5 годам, бывший заместитель председателя Верховного суда Бахадыр Дехканов — 5 годам, бывший прокурор Наманганской области Улугбек Тошев — 5 годам лишения свободы, с лишением права занимать должностные и материально-ответственные положения на определенные сроки.

Остальным 15 подсудимым также были назначены наказания «с учетом тяжести и общественной опасности их деяний, а также роли в совершенных преступлениях», говорится в сообщении.

Кроме того, суд принял «соответствующие меры, направленные на погашение причиненного подсудимыми материального вреда как государственным интересам, так и интересам юридических и физических лиц».

О начале следствия над Ихтиёром Абдуллаевым Генпрокуратура официально сообщила в середине июня. По уголовному делу проходили бывший первый заместитель главы СГБ Джахонгир Игамов, бывший заместитель председателя Верховного суда Узбекистана — председатель судебной коллегии по административным делам Бахадыр Дехканов и другие лица — всего около 10 человек.

Ихтиёр Абдуллаев в январе 2018 года занял пост главы СНБ, придя на смену Рустаму Иноятову, руководившему службой с 1995 года. Спустя год, в феврале 2019 года Ихтиёр Абдуллаев покинул эту должность по собственному желанию.

Его уход связывался с состоянием здоровья. В частности, сообщалось, что он за последний год перенес две операции на шейном и поясничном отделах позвоночника, а также операцию на глаза.

Ранее, с 2015 года, он работал генеральным прокурором Узбекистана, а с 2009 года — государственным советником президента.

Баходир Дехканов занимал должность заместителя председателя Верховного суда — председателя судебной коллегии по административным делам с мая 2017 года, а прежде работал заместителем председателя Высшего хозяйственного суда. В феврале нынешнего года стало известно о его задержании.