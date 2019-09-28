Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил работников сферы образования и воспитания с Днем учителей и наставников, который отмечается 1 октября.

«Основная задача сферы образования, сама суть труда педагога заключаются прежде всего в подготовке к будущему, воспитании здоровыми и гармонично развитыми наших детей, которым предстоит жить в еще более сложное время, когда конкуренция в условиях глобализации приобретет особенно острый характер», — отметил президент.

«С учетом этого реформы в образовательно-воспитательной сфере стали для нас самым важным, приоритетным направлением государственной политики», — подчеркнул он.

«Развитие школьного образования становится общенациональной задачей, общенародным движением», — продолжил глава государства. За последние два года построено 238 новых школ (в 2010—2016 годах было закрыто 99 школ). Объемы бюджетных ассигнований на развитие школьного образования в этом году выросли на 81% по сравнению с 2017 годом. Приняты также программы по развитию дошкольного и высшего образования.

В то же время самая непростая задача — это «подготовка обладающих инновационным, креативным мышлением учителей и наставников, обучающих своих учеников на основе самых высоких критериев», отметил Шавкат Мирзиёев.

Он подчеркнул, что «все наши практические дела и устремления направлены на то, чтобы профессия учителя стала в Узбекистане самой престижной и почитаемой».

«Сегодня в сфере образования и воспитания, в жизни наших детей наступает новое время. Наполнение его новым, еще более глубоким смыслом и содержанием, достижение национального прогресса зависит только от нас самих, от единства и сплоченности нашего народа, от нашего неустанного, упорного труда», — отметил в своем поздравлении президент.

В субботу Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении особо отличившихся работников сферы образования и воспитания.