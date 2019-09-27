Несколько недель назад, 8 сентября, я получил ужасное сообщение о стрельбе на автостоянке Ташкентского ипподрома. В двоих глухих работников парковки выстрелили по пять раз из странного оружия. Незнакомцы схватили глухих парковщиков на стоянке ипподрома и, удерживая, обстреливали их в упор. В результате двое мужчин с инвалидностью по слуху получили несколько пулевых ранений в области шеи, затылка и даже в область глаза. Один потерял два зуба, когда пуля попала ему в щеку. Другому пуля попала в глаз, и в настоящее время его готовят к операции. По мнению врачей, вероятность, что он будет снова видеть этим глазом — пятьдесят на пятьдесят.





Пострадавшие в вооруженном нападении глухие работники автостоянки предприятия «Марказий ипподром» 8 сентября 2019 года. Фото очевидца событий, пожелавшего остаться неизвестным.

В тот же день пострадавшие своим ходом добрались до Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Однако никто из медработников не отреагировал на их жесты с просьбой оказать первую помощь. Глухие люди с пулевыми ранениями два часа сидели в коридоре в ожидании, пока не прибыли оперативные сотрудники для осуществления оперативно-розыскных работ. Только после их приезда потерпевшим начали оказывать необходимую медицинскую помощь. Затем мужчин забрали из больницы в прокуратуру. После оформления заявления в районном отделении внутренних дел в деле наблюдается тишина. Каковы результаты работы правоохранительных органов, пока неизвестно.

Очевидец произошедших событий сообщил мне, что видеозаписи с места преступления не сохранились из-за того, что якобы камера наблюдения работает на беспроводной связи и в тот день был сильный ветер — в результате все оборудование выключилось.

Учитывая, что прошло уже несколько недель со дня совершения преступления, может показаться, что глухим парковщикам предлагают пройти курс лечения в больнице и на этом закрыть данное дело. Но если глубоко вникнуть в суть накопившихся проблем в сфере трудоустройства и отношения к людям с инвалидностью по слуху, можно понять, что произошедшее вооруженное нападение на них отнюдь не случайно и предпосылки к нему назревали уже давно.

Причины нападения на глухих парковщиков

Этим летом вместе с переводчиком жестового языка мы направились на автостоянку одного из столичных рынков, чтобы побеседовать с глухими парковщиками. Стояла невозможная жара, и вместе с переводчиком мы не смогли продержаться на стоянке дольше пяти минут. На наши жесты откликнулся один из глухих парковщиков и сразу задал мне вопрос: «Вы приехали с завода, чтобы предложить нам работу?» Усевшись обратно в кондиционированную машину, мы с трудом могли представить, как эти глухие парковщики выдерживают полный рабочий график на таком пекле.

Мы выехали с рыночной стоянки, потому что не хотели отнимать у них рабочее время и препятствовать их тяжелой работе. Но позже нам удалось получить интервью у одного глухого парковщика с многолетним опытом работы:

«Мы работаем на рынке уже более восьми лет. Сейчас нас восемь человек и все без трудовой книжки. Через Общество глухих мы несколько раз письменно обращались в районный хокимият и в налоговую, чтобы нас официально трудоустроили на автостоянку. Мы были готовы платить за патент и все налоги. Но несмотря на все наши обращения и письма, никто не хочет надлежащим образом оформлять наш труд».

При содействии Ташкентского областного управления Общества глухих Узбекистана они неоднократно обращались с такой просьбой в вышестоящие госорганы. Так, 28 марта 2017 года (копия письма имеется в редакции) аналогичное ходатайство было направлено хокиму Чиланзарского района (на тот момент — Тохир Мирхидоятов, в апреле того же года его сменил Даврон Хидоятов) и генеральному директору предприятия «Марказий ипподром» Агзаму Избосарову о разрешении выделить место для автостоянки в районе спорткомплекса «Ипподром» на освободившейся территории от бывшей трамвайной линии и позволить группе до пяти мужчин с инвалидностью по слуху работать там смотрителями за автомашинами.

Эти глухие мужчины уже неофициально работали на стоянке ипподрома с 2009 года. В беседе со мной они рассказали, что своими силами они навели порядок на автодороге, расположенной рядом с Чиланзарским вещевым рынком, благоустроили территорию автостоянки — выровняли дорогу после прежней трамвайной линии и очистили всю территорию от мусора. Однако несмотря на многочисленные просьбы от Общества глухих, предприятие «Марказий ипподром» так и не оформило их труд согласно законодательству. Наоборот, руководство ипподрома не захотело сотрудничать с ними и попросило их немедленно освободить территорию стоянки, наняв при этом новых парковщиков без инвалидности.

«Это не чужие парни (слышащие парковщики — ред.). Всем им я дал приказ (скорее всего речь идет о приказе о приеме на работу — прим. автора). Поймите меня правильно — это земля государственная, и сколько лет я им (глухим парковщикам — ред.) предоставлял возможность работать. Это такая благодарность мне за такую поддержку?! Столько мы незаконно позволили им работать. Я сам им давал разрешение. Они же не будут работать законно. Они будут платить налоги государству? Они не смогут вести отчетность», — объяснил в телефонном разговоре главный бухгалтер предприятия «Марказий ипподром» Абдужаббор Узаков.

«Директор обращается с нами очень грубо и говорит, что это наши проблемы. Почему руководство ипподрома отказывается нас слушать? Потому что мы глухие? Куда смотрит наше правительство? Мы же тоже такие же люди, как и они. Почему они нас разделяют на глухих и слышащих? Почему они нам не доверяют работу? Мы же уже проработали на стоянке более десяти лет без всяких чрезвычайных происшествий» — с обидой говорил один из глухих парковщиков, пострадавших от вооруженного нападения.

«Мы уличные и никому ненужные люди»

Наверное, многие из нас замечают на стоянках Ташкента обгоревших на солнце мужчин, регулирующих поток автомобилей самодельными жезлами и свистками. Но мало кто задается вопросом, почему они оказались на улице. И почему чаще всего именно глухие люди заняты на парковках? Некоторым может показаться, что они обычные уличные попрошайки, вымогающие деньги у водителей. Другие могут дать мелочь из жалости к ним. Но никто толком не задумывается об их условиях жизни и социальной защите.

Глухой парковщик, с которым мне удалось открыто побеседовать, рассказал, что начал свою трудовую деятельность в 1988 году в одном из учебно-производственных предприятий (УПП) при Обществе глухих. Получив три года стажа работы, он покинул предприятие и начал зарабатывать себе на жизнь разнорабочим. Начиная с 2000-х годов он начал работать на парковке. Он огорчается, что потерял столько лет на неофициальной работе и сейчас не имеет достаточного стажа для оформления надлежащей пенсии в старости.

«Владельцы автостоянок говорят нам, что мы глухие и мы не можем официально работать. Но мы же работаем уже несколько лет, мы сами можем водить автомобиль. Мы уличные люди, мы никому не нужны», — отчаивался глухой парковщик в беседе со мной.

Выяснилось, что на столичной парковке вместе с ним работают глухие люди из регионов — Сурхандарьинской, Ферганской, Андижанской и других областей. Они временно проживают группами в съемных квартирах в Ташкенте в плохих жилищных условиях. Принцип их работы и защиты от возможных чрезвычайных происшествий основывается на девизе «один за всех и все за одного». Если на парковке царапаются автомобили, или случается столкновение, или когда из припаркованных машин пропадают вещи, несут финансовую ответственность за все это сами глухие парковщики всей своей командой. А такие происшествия происходят хотя бы раз в месяц.

Один из их напарников родом из Бухарской области вкалывал на парковке до самого конца. Недавно он скончался. У него обнаружили рак печени. Всего трое глухих друзей скончались от «профессиональных заболеваний», как рассказал мне мой собеседник. Медицинская помощь им не по карману, и многие глухие парковщики работают до последнего. Если человек заболевает, он остается без всякой помощи и денег. Поэтому глухие парковщики вынуждены работать и в зной, и в холодную зиму, даже если им это не позволят их состояние здоровья. Из-за постоянного нахождения под солнцем и без защиты глаз от солнечного излучения некоторые даже теряют зрение. Один из их группы ослеп, работая на парковке и стал слепоглухим.

Безработица и дискриминация на рынке труда

В справке об инвалидности врачебно-трудовые экспертные комиссии (ВТЭК) дают свое заключение и рекомендации по профессиональной и трудовой деятельности и чаще всего обозначают, что люди с инвалидностью по слуху «могут работать в специально созданных условиях». Под этим, скорее всего, подразумевается специализированные учебно-производственные предприятия (УПП) глухих, которые с давних пор функционируют при Обществе глухих Узбекистана. По республике насчитывается десять таких производств, на которых заняты всего 240−250 глухих и слабослышащих людей.

«Больше всего глухих работают в Ташкентском УПП №1 и в Андижане — по 80 человек. А в остальных УПП в регионах работают в среднем по 20 глухих. В Самарканде УПП долгое время простаивает. В Ходжейли у УПП большое здание, построенное еще в советское время, но предприятие не обеспечено объёмом производства — работают 5−6 человек. В Кашкадарье УПП сейчас заново отстраивают при помощи областного хокимията. Планируется, что на предприятии в Карши будет трудоустроено около 400 глухих. Однако все УПП Общества глухих располагаются в областных центрах и крупных городах — в Коканде, Намангане, Самарканде, Бухаре и Карши. А в Гулистане, Фергане, Навои и в Термезе вообще нет никаких специализированных производств», — отмечает Магрупджан Инагамов, специалист по реабилитационной работе Центрального Правления Общества глухих Узбекистана.

По данным Общества глухих, по состоянию на 2019 год в стране официально зарегистрировано более 21600 лиц с инвалидностью по слуху, в том числе около 5700 учащихся специализированных школ-интернатов. На сегодняшний день членами общества являются около 10100 человек. Исходя из этих цифр можно понять, что ощущается острая нехватка специальных рабочих мест для трудоспособных глухих людей. Глухие парковщики жаловались именно на отсутствие рабочих мест в УПП. Если даже свободные рабочие места и есть, они недовольны предлагаемой зарплатой и условиями труда.

«Зарплаты везде по-разному. Например, в Андижанском УПП говорили, что хорошо работают и зарплата у них нормальная. В Ташкентском УПП №1 в мебельном цехе получают более 1 миллиона сумов. У женщин, работающих в цехе по производству салфеток, — зарплата меньше. Ко мне часто обращаются глухие парковщики и говорят, что их выгоняют с места их работы. Вот сегодня я писала администрации кафе касательно их парковки. Глухой жалуется, что его выгоняют, а на его место пришел другой — здоровый, слышащий человек. Обидно глухому, конечно. Предлагаю им поступить на работу на предприятие. Есть предложения от фирм о приёме на работу. Они не согласны. Условия труда на предприятиях их не устраивают: 10−12-часовой рабочий день, зарплата около 1 миллиона сумов. На парковке доход у них больше. И мы не можем их винить в этом. Человек ищет, где лучше. Глухие не виноваты в том, что им выпало такое время — переход к рыночным условиям», — говорит председатель Ташкентского областного управления Общества глухих Узбекистана Любовь Иногамова.

По её словам, раньше на таких крупных предприятиях, как Ташкентское авиационное производственное объединение имени Чкалова работали до 450 глухих людей. На заводе «Ташсельмаш» — 250 человек. На Ташкентском тракторном заводе — 70 человек. В Ташкентском УПП №1 были заняты 500−700 человек. Приезжим из сельской местности предоставляли места в общежитиях. А сейчас для глухих людей из районов и кишлаков общежитий при региональных УПП нет.

Не зря глухой парковщик сказал мне, что многие глухие приезжают именно из Термеза и Ферганы, чтобы работать на столичных автостоянках — все потому, что там нет УПП глухих. Самое ужасное — на парковках неофициально работают не только мужчины, но и некоторые глухие женщины, которые в основном вынуждены подрабатывать в подземных переходах и других общественных местах, предлагая проходящим услуги взвешивания на своих напольных весах.

«Глухие люди испытывают огромные трудности в поисках работы. Глухих не принимают на предприятия. Не слышат, не говорят, не имеют хорошего образования, не могут работать на квалифицированных высокооплачиваемых работах. Пенсии по инвалидности и глухих совсем небольшие, не хватает на проживание и содержание семьи, детей. В семье у глухих как правило оба — муж и жена — глухие инвалиды. Есть маленькие дети. Детей надо растить, одевать и обучать. За все надо платить. Глухие физически здоровые мужчины, они хотят работать по своим способностями и подрабатывают как могут. В том числе и смотрителями на автостоянках», — говорится в письме Общества глухих, адресованном предприятию «Марказий ипподром».

Люди с инвалидностью по слуху сталкиваются с барьерами не только на национальном рынок труда, но и на внешнем. Агентство по вопросам внешней трудовой миграции оказывает поддержку гражданам Узбекистана в реализации их права на трудовую детальность за рубежом — в России, Южной Корее и других странах. Однако глухие люди не могут реализовать это право наравне со слышащими трудовыми мигрантами. Глухим отказывают в агентстве по причине отсутствия у них специальности и соответствующих профессий. Большинство глухих мужчин не имеют образования, и даже выяснилось, что некоторые из глухих парковщиков не умеют ни писать, ни читать, не говоря уже об их профессиональной подготовке.

Уже будучи социально уязвимой категорией населения — людьми с инвалидностью, — глухие люди подвергают себя еще большей опасности, работая в тяжелых и небезопасных условиях на уличных автостоянках. Их труд социально не защищен государством, что также способствует их большей уязвимости. Ошибочно предполагать, что парковка — это легкий «путь наживы» для многих безработных глухих мужчин. Они вынуждены идти на парковку из-за безработицы — нехватки рабочих мест особенно в региональных УПП, дискриминации по признаку инвалидности на общем рынке труда, безграмотности и плохого образования или даже его отсутствия.

Господдержка в сфере занятости людей с инвалидностью

Проблема трудоустройства людей с инвалидностью является одной из самых острых социальных проблем на сегодняшний день. Как видно, центральное правление Общества глухих Узбекистана, которое решает вопросы производства на УПП глухих, не в состоянии в одиночку обеспечить работой и достойными трудовыми условиями всех глухих и слабослышащих людей трудоспособного возраста. Письменные обращения Общества в районные хокимияты остаются без какого-либо внимания, что также показывает отношение ответственных чиновников.

Благодаря недавнему постановлению президента Шавката Мирзиёева были приняты меры господдержки предприятий людей с инвалидностью в условиях рыночной экономики. В частности, если у такого предприятия сотрудники с инвалидностью составляют не менее 50% штата, а фонд оплаты их труда — не менее 50% от общего, то оно освобождается от уплаты налогов на прибыль, на добавленную стоимость, на имущество, а также имеет пониженную ставку земельного налога. Вдобавок, госзаказчикам даются квоты на приобретение у таких предприятий товаров (работ, услуг) по перечню, утверждаемому негосударственных некоммерческих организаций лиц с инвалидностью по согласованию с Министерством финансов.

Законом «О социальной защищенности инвалидов» предусмотрена обязательная квота в размере не менее 3% от численности рабочих на трудоустройство лиц с инвалидностью в госорганах, в частном секторе и общественных организациях, где заняты более 20 человек. Однако на практике даже госорганы не следуют закону, не нанимая людей с инвалидностью на госслужбу, что, к слову, могло бы послужить хорошим примером для малого и среднего бизнеса. Если сами госорганы так поступают и сами же остаются безнаказанными (за необеспечение заполнения квоты предусмотрено административное наказание — прим. автора), чего можно ожидать от частных предприятий?

В постановлении президента от 11 июня 2018 года отмечалось, что возможности общественных объединений лиц с инвалидностью и субъектов предпринимательства в вовлечении в трудовую лиц с инвалидностью используются не в полной мере. Документов были введены дополнительные льготы и преференции предприятиям, у которых не менее 50% штатного персонала составляют лица с инвалидностью. Торгово-промышленной палате совместно с общественными организациями было поручено проводить разъяснительную работу об этих льготах и преференциях, а также о недопущении дискриминации по признаку инвалидности, обеспечении равных условий для реализации их прав, свобод и законных интересов и неотвратимости ответственности за их нарушение.

Согласно основному постановлению президента о мерах по кардинальному совершенствованию системы господдержки людей с инвалидностью от 1 декабря 2017 года, на Минздрав, Минфин, Минюст, Минтруда, Минэкономики и ГНК была возложена ответственность на создание Фонда поддержки поддержки лиц с инвалидностью при Минздраве. Одним из направлений деятельности фонда было определено создание специализированных рабочих мест для лиц с инвалидностью. А основным источником пополнения средств Фонда считались отчисления при необеспечении заполнения 3% квоты на трудоустройство лиц с инвалидностью, предусмотренной законодательством. Однако до сих пор неизвестно, сколько средств от административных взысканий за такие правонарушения поступило в фонд.

Отсутствие единого координирующего органа в сфере социальной защиты людей с инвалидностью и других уязвимых категорий населения в Узбекистане, который стоял бы на страже прав и интересов детей и взрослых с инвалидностью, является одной из основных причин отсутствия эффективного и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в социальной сфере. Функции по социальной защите распределены между многими министерствами и ведомствами, и непонятно, кто несёт ответственность за их трудоустройство и создание благоприятных условий на рынке труда.

Чем опасно наше равнодушие к участи глухих людей?

Данные Госкомстата на 1 июня 2019 года, предоставленные редакции «Газеты.uz», не показывают количество зарегистрированных людей с инвалидностью по слуху и другим видам нарушения — доступна лишь статистика с разбивкой по группам инвалидности. В интервью с глухими парковщиками выяснилось, что некоторые из них не имеют группы инвалидности и не получают соответствующих социальных пособий, что делает их невидимыми для госорганов, которые должны оказывать им социальную поддержку. Это, в свою очередь, препятствует разработке эффективной и всеохватывающей социальной политики на основе достоверных и полноценных статистических данных.

Существующая система регистрации органами ВТЭК основывается на полностью изжившем себя определении инвалидности как нетрудоспособности, что является наследием советской системы социальной защиты. Надпись ВТЭК в справке об инвалидности о возможности работать только «в специально созданных для них условиях» дискриминирует людей с инвалидностью на общем рынке труда. Потенциальный работодатель, увидев данную надпись может сказать, что он не вправе трудоустраивать человека с инвалидностью по слуху, даже если он физически способен и готов выполнять работу наравне с другими работниками без инвалидности.

Слова Абдужаббора Узакова, главного бухгалтера предприятия «Марказий ипподром», свидетельствуют о предрассудках и надуманных стереотипах о трудовых способностях людей с инвалидностью по слуху. Если они уже работали и хорошо справлялись со своим делом на протяжении порядка десяти лет, почему вдруг руководству ипподрома стало необходимо выгонять их со стоянки? Конвенция ООН о правах инвалидов гласит, что люди с инвалидностью имеют такое же право на труд, как и люди без инвалидности.

«Запрещается дискриминация по признаку инвалидности в отношении всех вопросов, касающихся всех форм занятости, включая условия приема на работу, найма и занятости, сохранения работы, продвижения по службе и безопасных и здоровых условий труда», — отмечается в статье 27 Конвенции о правах инвалидов, которую Узбекистан подписал в 2009 году, но до сих пор не ратифицировал.

Тяжёлый труд глухих парковщиков должен быть оформлен согласно трудовому законодательству с обеспечением всех их прав на получение возможности зарабатывать себе на жизнь собственным трудом наравне со всеми. Апатия государства и общества к данным социальным проблемам может привести в будущем к ещё более плачевным обстоятельствам в борьбе за выживание на улицах нашей столицы. Невключение людей с инвалидностью по слуху в отечественный рынок труда может повлечь за собой усиление социальной напряжённости в обществе. Источником всех этих бед является безработица и отсутствие достойной работы для социальных уязвимых граждан нашей страны.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.