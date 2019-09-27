Заместитель хокима Алмазарского района Ташкента по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства Абдурасул Вахабов освобожден от должности. Эту информацию в своем Telegram-канале подтвердил директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Комил Алламжонов.

«Как вам известно, заместитель хокима Алмазарского района Абдурасул Вахабов, напавший на корреспондента Kun.uz, был уволен. В этой связи мы повторяем, что Агентство информации и массовых коммуникаций будет и впредь защищать права каждого журналиста и блогера», — написал глава АИМК.

После появления сообщений об увольнении замхокима в хокимияте Ташкента эту информацию «Газете.uz» опровергли. Опровержение также появилось в Telegram-канале столичной администрации, но потом было удалено.

Kun.uz со ссылкой на источники в Генеральной прокуратуре Узбекистана сообщает, что прокурор Ташкента Бахриддин Вахобов внес представление на имя хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева касательно конфликта с корреспондентом Kun.uz, которого замхокима Алмазара обвинил в совершении преступлений.

Как уточняется, Генпрокуратура отменила решение прокуратуры Ташкета об отказе в возбуждении дела в отношении замглавы района и направила дело на пересмотр.

16 августа Kun.uz сообщил о нападении Абдурасула Вахобова на его корреспондентов. В ответ замхокима в видеообращении заявил, что журналист Рахматилла Исраилов вел себя некорректно, просил содействия в выделении земли, предлагал деньги и угрожал публикацией негативного материала.

Рахматилла Исраилов назвал слова чиновника клеветой. Издание направило заявление в Генеральную прокуратуру о принятии мер в отношении Абдурасула Вахабова.