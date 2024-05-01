Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением от 19 апреля утвердил перечень государственных пакетов акций (долей), которые будут выставлены на торги на международном рынке с привлечением профессиональных консультантов.

Речь идёт о семи компаниях с государственным участием:

Дехканабадский калийный завод (100%) — в IV квартале 2024 года;

Самаркандский автомобильный завод (SamAuto) 75,2% — в IV квартале 2024 года;

страховая компания «Узбекинвест» (79,4%) — в I квартале 2025 года;

«Узагросугурта» (94,5%) — в I квартале 2025 года;

гостиница Inter Hotel (100%) — в I квартале 2025 года;

АО «Тепловые электрические станции» (51%) — во II квартале 2025 года;

Ташкентский металлургический завод (49,9%) — во II квартале 2025 года.

Президент поручил до 1 июля 2024 года на основе предложения привлечённого консультанта начать приватизацию государственной доли в размере 51% и более в уставном капитале «Тепловых электрических станций» или отдельных тепловых электрических станций в составе АО.

В состав предприятия входят 4 ТЭС (Сырдарьинская, Талимарджанская, Туракурганская и Ангренская), 3 ТЭЦ (Ферганская, Мубарекская и Ташкентская), 3 обслуживающие предприятия (Узэнерготаъминлаш, Узэнерготаъмир, Узэнергосозлаш) и ООО «Ташкентская теплоцентраль».

Агентству госактивов на основании программы приватизации и реформирования предприятий химической промышленности до конца 2024 года поручено завершить процесс приватизации государственного пакета акций Дехканабадского калийного завода (100%).

Завод планировали приватизировать ещё до 1 октября 2023 года, но отложили, чтобы провести оценку минеральной базы.

Позже стало известно, что Фонд реконструкции и развития (ФРРУ, суверенный фонд страны) направил 1,9 трлн сумов на погашение проблемного долга завода и процентов по ним в 165,1 млн долларов (кредиты ФРРУ на 102,16 млн и 61,99 млн долларов и проценты). То есть фонд приобрёл акции завода, чтобы погасить свой же кредит.

Строительство самого завода обошлось в 123,67 млн долларов, номинальный уставной фонд составляет 2,66 трлн сумов.

До 1 июля также планируется начать работу по выставлению на торги 75,2% доли АО «Узавтосаноат» в уставном капитале Самаркандского автомобильного завода (SamAuto) с привлечением профессиональных консультантов.

Кроме того, в 2025 году планируется продать на международном фондовом рынке до 5% акций четырёх крупных госкомпаний. Вторичное предложение (SPO) «Узбекгидроэнерго» намечено на II квартал, первичное предложение (IPO) Навоийского горно-металлургического комбината — на III квартал, IPO «Узбектелекома» и Алмалыкского Навоийского горно-металлургического комбината — на IV квартал.

За подготовку к приватизации будут отвечать рабочие группы. Среди их основных задач — подготовка финансовой отчётности компаний по международным стандартам, а также координация работ по привлечению консультантов, получению международных рейтингов, координация деятельности андеррайтеров и организация подготовки маркетинговых материалов.

Президент ранее также подписал постановление об ускорении приватизации гособъектов в Узбекистане. Планируется продажа госдоли в 247 компаниях, включая платёжную систему Humo. свыше 1000 объектов недвижимости и публичное размещение акций 12 крупных предприятий. Стоимость нереализованных земельных участков будет постепенно снижаться.

В этом году ожидаются поступления в размере 20 трлн сумов в ходе приватизационных процессов за счёт реализации пакетов акций 400 предприятий, объектов недвижимости 800 предприятий и 2000 га земель.

Ранее стало известно о приватизации сети заправок компании «Узбекнефтегаз», Чиназского нефтеперерабатывающего завода, мобильного оператора Perfectum и платёжного сервиса Uzpaynet. Официально о сделках не сообщалось.