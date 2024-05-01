Федеральный суд Сиэтла приговорил основателя крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпэна Чжао к четырём месяцам тюрьмы, сообщает Reuters. Прокуроры требовали для него три года тюрьмы.

Суд признал 47-летнего Чжао виновным в нарушении законодательства США о борьбе с отмыванием денег. Прокуратура обвиняла руководство Binance в умалчивании 100 тысяч подозрительных транзакций, включая переводы группировкам ХАМАС, «Аль-Каида» и ИГИЛ. Обвинение также утверждает, что биржа поддерживала продажу материалов о сексуальном насилии над детьми и являлась получателем значительной части доходов от вымогательства.

Binance согласилась оплатить штраф в размере 4,32 млрд долларов, а Чжао выплатил уголовный штраф в 50 млн долларов и ещё 50 млн долларов Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.

По состоянию на 1 мая 2024 года Bloomberg оценивает состояние Чанпэна Чжао в 36 млрд долларов. В списке богатейших людей мира он занимает 42-е место. На фоне обвинений в адрес Binance Чжао покинул пост генерального директора криптобиржи.

В марте суд в США приговорил основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы по делу о краже миллиардов долларов у клиентов. Американская прокуратура назвала это одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США.