Церемония запуска совместного проекта правительства Узбекистана, Программы развития ООН и ЮНЕСКО «Решение насущных проблем человеческой безопасности в регионе Приаралья путем содействия устойчивому сельскому развитию» состоялась 26 сентября в Нукусе.

Это первый проект, финансируемый в рамках Многопартнерского трастового фонда ООН по человеческой безопасности (МПТФЧБ) для региона Приаралья с бюджетом в 1,463 млн долларов США. В церемонии приняли участие представители Совета Министров Каракалпакстана и постоянный представитель ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска.

Как сообщили в представительстве ПРООН, целью проекта является смягчение негативных экологических, социальных и экономических последствий в наиболее уязвимых сообществах региона. Основные мероприятия будут сфокусированы на разработке комплексных решений в этом направлении, оказании содействия в получении доступа к базовым социальным услугам, повышении уровня жизни и развитии устойчивого туризма в Тахтакупырском, а также в Муйнакском и Чимбайском районах Каракалпакстана.

В результате реализации проекта свыше 2230 сельских жителей получат доступ к питьевой воде, более 1000 представителей уязвимых сообществ расширят возможности в получении дохода в малом и среднем бизнесе, а также в сфере экотуризма. Будет оказано содействие в адаптации к изменению климата посредством реализации инициатив по облесению на высохшем дне Аральского моря.

Прием заявок на проектные предложения МПТФЧБ был объявлен в начале текущего года. При выборе проектных предложений предпочтение отдавалось тем, что ставили перед собой задачу обеспечения человеческой безопасности в вопросах экологии, здоровья местного населения, а также доступа к базовым коммунальным услугам, социальной защиты, водоснабжения, санитарии и образования.

Всего от участвующих организаций ООН было получено пять проектных предложений на общую сумму 4,23 млн долларов. После ознакомления и обсуждения руководящий комитет, состоящий из представителей правительства, донорских организаций — Делегации ЕС в Узбекистане, посольства Японии, местных НПО, а также агентств ООН, одобрил два проекта на общую сумму в 3,085 млн долларов.

МПТФЧБ для Приаралья был запущен на мероприятии высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в конце 2018 года. Он выступает как единая платформа для международного сотрудничества и мобилизации ресурсов донорского сообщества в целях обеспечения экологической, экономической, продовольственной, социальной безопасности и улучшения здоровья населения региона.