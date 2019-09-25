С 1 октября снятие средств с международных пластиковых карт (МПК) через банкоматы на территории Узбекистана будет осуществляться исключительно в национальной валюте, сообщил Центральный банк. Ранее об этом сообщил только один коммерческий банк — «Ипак Йули».
Регулятор отметил, что с августа для создания удобств и упрощения валютно-обменных операций населения была внедрена практика продажи наличной иностранной валюты физическим лицам — резидентам через обменные пункты коммерческих банков.
«Вместе с тем, на практике имеются случаи и возникают риски совершения подозрительных операций, связанных с легализацией преступных доходов, в частности, снятие валютных средств с МПК нерезидентов на территории страны другими лицами», — сообщил ЦБ.
В соответствии с действующим законодательством все расчеты и платежи на территории Республики Узбекистан должны осуществляться в национальной валюте — сум. Кроме того, такова международная практика, подчеркнули в Центробанке.
Физические лица — резиденты могут без ограничений снимать наличные средства с МПК в иностранной валюте непосредственно в учреждениях коммерческих банков с представлением соответствующих документов, удостоверяющих личность.
Неизрасходованные физическими лицами — нерезидентами средства в национальной валюте, сконвертированные через банкоматы или в обменных пунктах, обмениваются на наличную иностранную валюту в обменных пунктах в порядке, установленном законодательством, отметили в ЦБ.
Армен Акопян
Что за бред! Кого должно волновать, какую сумму я снимаю валюту со своей карты, или даже не своей карты, с банкомата. Раз у меня есть карта на руках, при этом я знаю пароль, значит я имею право снимать деньги. Это равносильно тому, что придя в магазин и расплачиваясь на кассе, должен показать документ подтверждающий что это именно моя карта а не чужая. Просто бред какой-то!!!
Армен Акопян
В дополнение скажу. Это напоминает когда светофоры сняли по городу с отчётом времени, аргументируя что водители видят что осталось несколько секунд до жёлтого, нажимают на газ и создают аварийную ситуацию! В итоге, во всём городе сейчас опять светофоры с отчётом времени стоят
Виктор Неизвесный
Ну вот. Валюта кончились, и сразу про законодательство вспомнили..