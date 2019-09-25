С 1 октября снятие средств с международных пластиковых карт (МПК) через банкоматы на территории Узбекистана будет осуществляться исключительно в национальной валюте, сообщил Центральный банк. Ранее об этом сообщил только один коммерческий банк — «Ипак Йули».

Регулятор отметил, что с августа для создания удобств и упрощения валютно-обменных операций населения была внедрена практика продажи наличной иностранной валюты физическим лицам — резидентам через обменные пункты коммерческих банков.

«Вместе с тем, на практике имеются случаи и возникают риски совершения подозрительных операций, связанных с легализацией преступных доходов, в частности, снятие валютных средств с МПК нерезидентов на территории страны другими лицами», — сообщил ЦБ.

В соответствии с действующим законодательством все расчеты и платежи на территории Республики Узбекистан должны осуществляться в национальной валюте — сум. Кроме того, такова международная практика, подчеркнули в Центробанке.

Физические лица — резиденты могут без ограничений снимать наличные средства с МПК в иностранной валюте непосредственно в учреждениях коммерческих банков с представлением соответствующих документов, удостоверяющих личность.

Неизрасходованные физическими лицами — нерезидентами средства в национальной валюте, сконвертированные через банкоматы или в обменных пунктах, обмениваются на наличную иностранную валюту в обменных пунктах в порядке, установленном законодательством, отметили в ЦБ.