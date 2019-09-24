24 сентября апелляционная инстанция Ташкентского городского экономического суда по заявлению Республиканского центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (РЦГСЭН) постановила оставить решение первой инстанции о приостановлении деятельности компании Diyor Biznes («Молочная кухня») до устранения недостатков без изменений.

Компания ходатайствовала о переносе заседания по причине отсутствия представителей. Однако суд отклонил ходатайство и вынес решение без них. Дело рассматривала судебная коллегия под председательством судьи Равшана Рашидова. Ходатайство о переносе заседания в зал суда принес сотрудник «Молочной кухни» Дильшод Жураев.

Юрист Diyor Biznes Шухрат Каюмов не смог присутствовать на суде из-за командировки, а директор компании Джалолиддин Исхаков отсутствовал по состоянию здоровья. Несмотря на это, по словам сотрудника «Молочной кухни», было решено рассматривать дело без представителей ответчика.

Адвокат РЦГСЭН Салим Меликулов вновь представил суду карту газификации 1985 года, на которой якобы отмечено местонахождение скотомогильников, ям Беккари и вивариев (помещение для содержания и разведения лабораторных животных) на территории Ташкентского НИИ вакцины и сыворотки в непосредственной близости от производства «Молочной кухни».

Постановление суда означает, что «Молочная кухня» должна приостановить деятельность до устранения выявленных недостатков. По получении решения компания намерена подать надзорную жалобу на решение Ташкентского экономического суда в судебную коллегию по экономическим делам Верховного суда Узбекистана.

Ранее, 18 сентября судебная коллегия по административным делам Верховного суда под председательством верховного судьи судебной коллегии Алишера Махмудова отказала в удовлетворении надзорной жалобы «Молочной кухни» на решения межрайонного и городского административных судов Ташкента, которые признали постановление РЦГСЭН о закрытии производства законным. Рассмотрение жалобы началось 11 сентября.

В комментарии «Газете.uz» Шухрат Каюмов заявил, что судьи Верховного суда, как и судьи района и города, нарушили нормы Кодекса об административном судопроизводстве. Согласно статье 22 кодекса, «эксперт, специалист не может участвовать в рассмотрении дела и подлежит отводу, если он… лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его беспристрастности».

Часть 2 этой же статьи гласит, что «основаниями для отвода эксперта и специалиста также являются: его служебная или иная зависимость в момент разбирательства дела или в прошлом от лиц, участвующих в деле, либо их представителей». «Тем не менее, судьи первой и апелляционной инстанций опрашивали сотрудников РЦГСЭН. Их показаниям судьи не дали критическую оценку и взяли их за основу своих выводов по решениям», — сказал Шухрат Каюмов.

«Эти показания противоречили показаниям представителя кадастровой службы, а также информации, полученной из государственного архива. Но судьи апелляционной инстанции не только проигнорировали это грубое нарушение процессуальных норм, но и сами нарушили эти нормы и в своем постановлении сослались именно на эти же, не имеющие доказательную силу, пояснения заинтересованных и зависимых в служебном плане специалистов. Более того, судьи апелляционной инстанции делают вывод, что „не имеется оснований сомневаться в заключении этих специалистов“», — отметил Шухрат Каюмов.

На заседании 11 сентября компания также заявила, что согласно закону «Об административных процедурах», подписанному в январе 2018 года, нарушение или несоответствие хотя бы одному из принципов административных процедур влечет отмену или пересмотр административных актов и административных действий.

«Мы на практике столкнулись с тем, что называется правовой беспредел. Мы предъявляем доказательства — судьи их игнорируют. Мы ссылаемся на нормы закона — судьи заявляют, что им не разъяснили порядок его применения. Мы требуем соблюдать законность — власти заявляют, что всё соответствует закону», — подчеркнул Шухрат Каюмов.

Он добавил, что прекращая деятельность «Молочной кухни», РЦГСЭН не предлагает никакую компенсацию, хотя в производство были вложены миллиарды сумов и привлекаются иностранные инвестиции. За восемь месяцев компания заплатила более 2,1 млрд сумов налогов. За все время работы «Молочная кухня» оказала спонсорскую помощь на сумму более 3 млрд сумов.

«Я был вдохновлен заявлением президента Шавката Миромоновича, который заявил: „Того, кто создаст хотя бы два рабочих места, я готов поддерживать его на любом уровне“. У нас их более ста! После провозглашения президентом курса на интенсивное развитие частного предпринимательства, политики открытости и гласности в деятельности всех государственных органов, указаний всем чиновникам всемерно содействовать предпринимательству, уважать права и интересы предпринимателя, у нас, предпринимателей, открылось второе дыхание. Но, увы, чиновники закрылись в своих кабинетах, и все старания президента тормозятся», — подытожил предприниматель.