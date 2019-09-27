Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана подписали 26 сентября меморандум о взаимопонимании, «открывающий путь для инвестиционной программы стоимостью 100 млн евро», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе банка.

Инвестиционная программа планируется двухуровневой. На первом уровне будут восстановлены и модернизированы устаревшие ирригационные системы в долине Амударьи, которая является основным источником воды для Аральского моря. Второй позволит восстановить сельскохозяйственные угодья в Каракалпакстане, засоленные и деградировавшие в течение десятилетий «из-за неадекватного использования ирригационной системы советского образца».

Как ожидается, эти меры позволят сократить количество воды, которое сейчас берется из Амударьи для орошения, и позволят реке вносить больше воды в Аральское море.

«Поддержка ЕИБ также позволит Узбекистану остановить дальнейший ущерб окружающей среде в регионе Аральского моря и смягчить отрицательный климатический, экологический, экономический и социальный эффекты от обширной и неадекватной ирригации в узбекской части бассейна Аральского моря», — говорится в сообщении банка. В нем также отмечается, что негативные климатические и экологические последствия высыхания Арала распространяются далеко за пределы границ Узбекистана.

После меморандума следующим шагом к инвестиционной программе станет одобрение ЕИБ кредита. После утверждения и подписания программа будет осуществляться в партнерстве с правительством Узбекистана и Европейским союзом в рамках Многопартнерского целевого фонда безопасности человека для региона Аральского моря, созданного совместно ООН и Узбекистаном. Фонд будет координировать поток помощи в регионе.