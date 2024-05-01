В Бухарской области выявлено хищение свыше 3,34 млрд сумов при реставрации исторических памятников и приобретении товарно-материальных ценностей реставрационным центром, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Рабочая группа специалистов Агентства культурного наследия во главе с заместителем генпрокурора Шерзодом Тухтабоевым ознакомились с работами по реставрации исторических памятников Бухарской области, включая мечеть «Ходжа Калон», медресе «Хусайни» и «Нодир Девонбеги», а также цитадель Арк.

За счёт приписок якобы выполненных работ должностные лица при реставрации расхитили:

731 млн сумов — в мечеть «Ходжа Калон»;

216 млн сумов — медресе «Хусайни»;

90 млн сумов — медресе «Нодир Девонбеги».

По данным ведомства, также расхищены 50 млн сумов, выделенные на установку указателей направления на 74 объектах, расположенных в историческом центре Бухары.

Кроме того, должностные лица Бухарского территориального реставрационного центра оформили документы о приобретении товарно-материальных ценностей на 2,3 млрд сумов, но фактически деньги были присвоены, говорится в сообщении.

По данным фактам в отношении должностных лиц реставрационного центра и других возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 167 (Хищение путём присвоения или растраты в особо крупном размере) и пункту «а» части 2 статьи 209 (Должностной подлог повторно или опасным рецидивистом) Уголовного кодекса.