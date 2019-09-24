В воскресенье Ташкент присоединился к тысячам других городов мира, жители которых на день частично отказались от автомобилей. Отдельные участки улиц в столице Узбекистана перекрывали и раньше для разных мероприятий, но превращение нескольких километров улиц в пешеходную зону произошло впервые.





«Мы хотели дать представление о том, как может выглядеть город без машин, как выглядит город, когда люди гуляют по нему без лишнего шума, когда играет музыка и ездят велосипеды», — сказал по итогам акции Юси Нарви, заместитель главы делегации Европейского союза в Узбекистане.

Делегация ЕС выступила одним из организаторов Европейской недели мобильности, прошедшей под девизом «Ходи с нами!», вместе с хокимиятом и ГУВД Ташкента, а также Министерством транспорта и Министерством народного образования.





Почувствовать, каким может быть город, где в приоритете не автомобили, а другие способы передвижения, в том числе пешеходное, велодвижение и общественный транспорт, можно было на улицах Лутфи и Ширин в Учтепинском районе.

Предполагалось, что улица Лутфи будет перекрыта на участке от улицы Фархадской до улицы Ширин, а улица Ширин — от Лутфи до Катта Хирмонтепа. Однако обе улицы были закрыты для автомобилей на дополнительный квартал.

Саксофонист на аллее Лутфи.

С 9 утра проезжая часть улицы Лутфи перекрыта металлическими ограждениями. Проезд был открыт только для общественного транспорта.

По данным ГУВД Ташкента, в Дне без автомобиля приняли участие почти 8000 человек. Для них были организованы выступления уличных музыкантов, иллюзионистов, аниматоров, велосипедистов и роллеров, танцевальные флешмобы. Дети участвовали в конкурсе рисунков на асфальте и других мероприятиях.

Аниматор на аллее Лутфи.

В жаркий сентябрьский день здесь по-настоящему празднично: дети фотографируются с героями мультфильмов и блокбастеров, семьи разъезжают на четырехместных велосипедах, слушают музыку и просто прогуливаются по длинной аллее.

Семья на многоместном велосипеде едет по все еще благоустраиваемой улице Лутфи.

Велосообщество Узбекистана провело мастер-классы по ремонту велосипедов, на аллее были представлены точки проката и продажи велосипедов, были организованы соревнования профессиональных велосипедистов и заезд по перекрытым улицам вместе с детьми.





Глава велосообщества Искандер Ахмедов поделился с «Газетой.uz» впечатлениями: «Нам удалось обсудить [велоинфраструктуру и привлечение внимания к использованию велотранспорта] с заместителем посла Евросоюза в Узбекистане. Смогли наладить контакт с городским управлением транспорта, ГУВД. На перекрытых улицах можно ездить вдоволь. Все люди приветствовали нас. У людей очень хорошее настроение».

Подготовка к мини-заезду велосипедистов. Фото: Велосообщество Узбекистана.

На перекрестке улиц Лутфи и Ширин прямо на проезжей части были установлены разноцветный надувной батут для детей и небольшая карусель.

Батут на проезжей части улицы Лутфи.

На перекрытых улицах в местах, где не проводятся массовые мероприятия, необычайно тихо. Горожане общаются на скамейках, читают книги и играют в нарды. Иногда проезжают одинокие автомобили — разрешалось только выехать из жилых кварталов.

Перекрытая для автомобилей улица Лутфи.

Всего три с половиной года назад по улице Лутфи курсировали трамваи. Последний трамвай проехал 2 мая 2016 года в 9 утра.

Архивное фото «Газеты.uz».

После ликвидации трамвайной линии была срублена часть растущих вдоль нее деревьев, а проезжая часть была сильно расширена. Улица стала менее уютной и более опасной, а жители лишились удобного вида транспорта, курсировавшего с раннего утра до поздней ночи.

Автобусный маршрут 9 Т был открыт вместо ликвидированного трамвая.

Весной этого года хокимият города построил на месте трамвайной линии аллею, чтобы у жителей работа была возможность для прогулок и отдыха.

Без автомобилей на перекрытых улицах значительно больше пространства для людей, а воздух чище, поделилась с нашим корреспондентом жительница 19-го квартала Чиланзарского района Елена. По ее словам, в обычный день здесь очень шумно и грязный воздух.

Жительница Учтепинского района Рушана рассказала, что впечатлена инициативой города перекрыть дорогу для горожан: «Больше всего нравится детям. Посмотрите на них! Сегодня здесь очень тихо. Мы гуляем по аллее каждое утро. Днем здесь гулять невозможно. Шумно и душно. Но покрытие лучше, чем на тротуаре, для колясок особенно хорошо. У нас тут поблизости зеленых зон нет. Мы и этому рады».





Сотрудница одного из продуктовых магазинов на улице Ширин, между тем, пожаловалась, что выручка была в четыре раза меньше. «Но дочке нравится. Она пошла с Леди Баг фотографироваться», — отметила она.

Завершился День без автомобиля концертом в новом парке «Сеул», открытом около года назад. В программе были песни, игры для детей и флешмобы с участием аниматоров.

Выступление мимов в парке «Сеул».





Концертная программа в парке «Сеул». Фото: Хокимият Ташкента.

Подводя итог Европейской недели мобильности, заместитель главы делегации ЕС Юси Нарви отметил, что она удалась. Подтверждение тому — улыбки горожан в День бесплатного метро и День без автомобиля.

Юси Нарви на закрытии Европейской недели мобильности в парке «Сеул».

Развитие транспортной системы и городов в целом не может быть успешным только за счет улучшения условий для движения автомобилей. Нужно находить новые пути для мобильности людей, которые могли бы в том числе безопасно ходить пешком на работу и в школу, сказал замглавы делегации ЕС.

Он также отметил преимущества развитого общественного транспорта, который быстрее перевозит людей, не простаивая в пробках, а также дает возможность более эффективно использовать время, читая книгу, работая или слушая музыку.





Тестирование электробуса на автобусном маршруте №77. Конечная станция «Чиланзар, 25-й квартал» находится недалеко от парка «Сеул».

"Для первого раза Европейская неделя мобильности прошла очень хорошо", — прокомментировали в представительстве ЕС. Подготовка к мероприятию была начата в марте. В представительстве отметили, что в столице Узбекистана неделя прошла даже активнее, чем во многих других странах.

В будущем масштаб Европейской недели мобильности в Ташкенте, включая День без автомобиля, может быть расширен и охватить разные районы города. Пример столицы также могут подхватить и другие города страны.





Как прошел День без автомобиля в европейских городах, можно увидеть в фотоподборке The Guardian.