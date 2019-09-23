Ассоциация футбола Узбекистана сообщила о расторжении контракта с главным тренером национальной сборной Эктором Купером по обоюдной договоренности.

Трехлетний контракт с 62-летним специалистом был заключен в августе прошлого года с возможностью продления при успешном отборочном этапе к чемпионату мира-2022.

5 сентября в первом матче второго раунда квалификации ЧМ национальная сборная потерпела поражение от Палестины со счетом 2:0.

Ассоциация футбола выразила благодарность Эктору Куперу и тренерскому штабу за сотрудничество и пожелала им успехов в дальнейшей деятельности.