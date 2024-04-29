Несколько человек обратились в ГУВД Ташкента с просьбой привлечь к ответственности должностных лиц компании, которой они заплатили за квартиры в строящихся многоэтажных домах. Ни один из них не получил жильё, сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что 47-летний Обид Шарипов, глава компании Max-House-Group, вместе с 42-летним Ахтамом Осимовым и 35-летним Азизбеком Самандаровым объявили продажу квартир в строящихся домах в Учтепинском и Чиланзарском районах и получили деньги у граждан, число которых не уточняется. Деньги, согласно сообщению, они присвоили.

В ходе следствия было установлено, что компания не получила разрешений у какого-либо официального органа на строительство многоквартирных домов и не имела документов, необходимых для начала строительства.





Следственное управление при ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело по части 4 статьи 168 (мошенничество) Уголовного кодекса Узбекистана. Подозреваемым по этой статье грозит штраф от 400 до 600 базовых расчётных величин или лишение свободы от 8 до 10 лет.

Шарипов в ходе следствия был заключён под стражу. Самандаров и Осимов, скрывшиеся от следствия, объявлены в розыск.

Граждан попросили возможных пострадавших обращаться в ГУВД по телефонам: 71−206−42−28, 71−206−49−46 или 102.