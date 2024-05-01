Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 мая, в преддверии Ташкентского международного инвестиционного форума и второго заседания Совета иностранных инвесторов, принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с президентом Одиль Рено-Бассо, сообщила пресс-служба главы государства.

Стороны отметили достигнутый в последние годы «высочайший уровень партнёрства, тесное и плодотворное сотрудничество» между Узбекистаном и ЕБРР.

На сегодняшний день портфель проектов банка в стране превышает 4,4 млрд евро. Доля частного сектора в них приблизилась к 70%.

Принята новая Стратегия партнёрства между Узбекистаном и ЕБРР в целях расширения направлений и масштабов сотрудничества, прежде всего в таких сферах, как малый и средний бизнес, женское предпринимательство, альтернативная энергетика, цифровые технологии и другие.

При поддержке и непосредственном участии ЕБРР осуществляются мероприятия по подготовке госпредприятий к приватизации, реализованы крупные сделки в банковско-финансовом секторе, совершенствуется нормативно-правовая база в сфере «зелёной» энергетики, транспортной инфраструктуры, экологии и других направлениях.

Шавкат Мирзиёев отметил важность скорейшей подготовки и реализации новых проектов в области водоснабжения, энергетики, дорожной инфраструктуры, развития «зелёных» городов.

Состоялся также обмен мнениями по повестке дня предстоящего заседания Совета иностранных инвесторов.